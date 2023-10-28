Газон снова будет зеленым: 8 советов, как оживить мертвую траву

Осенью нужно прилагать больше усилий, чтобы подготовить газон к холодному времени года и сохранить его яркий цвет. Изменение температуры и неправильный уход значительное могут повлиять на состояние травы, поэтому сейчас пора ее спасать.

OBOZ.UA собрал советы, которые помогут справиться с этим. Не нужно тратить деньги на дорогостоящие химические средства, достаточно выполнить следующие действия.

Опавшие листья

Сначала нужно очистить газон от опавших листьев, веточек и сорняков. Потому что это мешает воздуху и влаге проникать в почву, что негативно влияет на рост и развитие растений.

Аэрация

С помощью садовых инструментов проколите участок. Это позволит воздуху проникнуть в плотную почву и трава скорее получит все питательные вещества, необходимые для роста.

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Сорняки

Сорняки быстро прорастают на любом участке и тогда от них трудно избавиться. Они вредят растению и поглощают все питательные вещества. Удалите нежелательные саженцы с корнем.

Удобрения

Газон нуждается в регулярном удобрении азотом, фосфором и калием. Это способствует развитию и росту травы. Выбирайте удобрения, которые подходят под ваш тип почвы.

Новые семена

Если газон имеет плохой вид и его уже нельзя спасти, то лучше купить качественные семена и снова посеять на том же участке. Равномерно рассыпьте его по земле и накройте тонким слоем почвы.

Тип травы

Если каждый сезон газон становится пожелтевшим и сухим, то следует изменить тип травы. Различные сорта имеют свои преимущества и недостатки, выбирать нужно, опираясь на условия, в которых он будет расти.

Полив

Высохший газон – признак обезвоживания, поэтому вам нужно немедленно его полить. Лучшее время для этого – утро или вечер, когда температура уже прохладнее.

Не косите газон

Если ваш газон выглядит сухим, то прекратите его косить, потому что вы еще больше повредите траву. Более длинные листья создают тень для поверхности почвы, что помогает лучше удерживать влагу. Кроме того, более длинная трава способствует лучшему фотосинтезу.

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