Гарантирует рекордный урожай: как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить

Основой хлебного удобрения являются дрожжи, содержащие большое количество микро- и макроэлементов. Происходит процесс переработки органически активных веществ почвенными бактериями, в результате чего производятся азот и калий – главные питательные элементы для огородных культур.

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Есть и риски – дрожжи способны уменьшать уровень кальция, поэтому хлебную подкормку для садовых культур лучше вносить вместе с древесной золой. Как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить, разбирался OBOZREVATEL.

Какая польза от хлебного удобрения

Хлебное удобрение повысит устойчивость растений к заболеваниям и вредителям. Дрожжи ускоряют рост корневой системы. Дрожжи являются стимуляторами роста растений. Хлебное удобрение укрепит всю вегетативную часть растений. Подкормку можно использовать и в борьбе с сорняками.

Как приготовить удобрение

Учтите, что в процессе брожения хлеб будет выделять специфический запах, поэтому лучше не хранить настойку на кухне и вообще в помещении. Можно поставить емкость в сарай или на балкон. Место должно быть теневое и безветренное.

Разрежьте хлеб или сухари на кубики примерно 1-2 см. Подготовьте емкость для замачивания, высыпьте в нее готовые сухари, залейте их водой. Хлеб должен полностью покрыться жидкостью. Создайте пресс, придавив состав настойки крышкой с грузом. Сухари будут раскисать, но они не должны всплывать на поверхность. Добавьте немного органики – крапиву, одуванчиков или любых сорняков. Настаиваться хлебное удобрение пока не произойдет реакция брожения. Как правило, на это уходит минимум неделя.

Какие растения можно удобрить хлебным удобрением

Дрожжи не относятся к категории универсальных удобрений. Для некоторых растений такая подкормка противопоказана.

Хлебное удобрение подойдет для:

помидоров;

кабачков;

фасоли;

свеклы;

огурцов;

моркови;

болгарского перца;

клубники;

садовых цветов и комнатных растений;

деревьев и кустарников.

Не стоит подкармливать дрожжами:

картофель;

чеснок;

лук.

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