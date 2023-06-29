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Гарантирует рекордный урожай: как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
774
Гарантирует рекордный урожай: как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить

Основой хлебного удобрения являются дрожжи, содержащие большое количество микро- и макроэлементов. Происходит процесс переработки органически активных веществ почвенными бактериями, в результате чего производятся азот и калий – главные питательные элементы для огородных культур.

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Есть и риски – дрожжи способны уменьшать уровень кальция, поэтому хлебную подкормку для садовых культур лучше вносить вместе с древесной золой. Как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить, разбирался OBOZREVATEL.

Какая польза от хлебного удобрения

  1. Хлебное удобрение повысит устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.
  2. Дрожжи ускоряют рост корневой системы.
  3. Дрожжи являются стимуляторами роста растений.
  4. Хлебное удобрение укрепит всю вегетативную часть растений.
  5. Подкормку можно использовать и в борьбе с сорняками.

Как приготовить удобрение

Учтите, что в процессе брожения хлеб будет выделять специфический запах, поэтому лучше не хранить настойку на кухне и вообще в помещении. Можно поставить емкость в сарай или на балкон. Место должно быть теневое и безветренное.

  1. Разрежьте хлеб или сухари на кубики примерно 1-2 см.
  2. Подготовьте емкость для замачивания, высыпьте в нее готовые сухари, залейте их водой. Хлеб должен полностью покрыться жидкостью.
  3. Создайте пресс, придавив состав настойки крышкой с грузом. Сухари будут раскисать, но они не должны всплывать на поверхность.
  4. Добавьте немного органики – крапиву, одуванчиков или любых сорняков.
  5. Настаиваться хлебное удобрение пока не произойдет реакция брожения. Как правило, на это уходит минимум неделя.

Какие растения можно удобрить хлебным удобрением

Дрожжи не относятся к категории универсальных удобрений. Для некоторых растений такая подкормка противопоказана.

Хлебное удобрение подойдет для:

  • помидоров;
  • кабачков;
  • фасоли;
  • свеклы;
  • огурцов;
  • моркови;
  • болгарского перца;
  • клубники;
  • садовых цветов и комнатных растений;
  • деревьев и кустарников.

Не стоит подкармливать дрожжами:

  • картофель;
  • чеснок;
  • лук.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими удобрениями можно подкормить плодовые деревья и кустарники в июле.

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