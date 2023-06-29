Гарантирует рекордный урожай: как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить
Основой хлебного удобрения являются дрожжи, содержащие большое количество микро- и макроэлементов. Происходит процесс переработки органически активных веществ почвенными бактериями, в результате чего производятся азот и калий – главные питательные элементы для огородных культур.
Есть и риски – дрожжи способны уменьшать уровень кальция, поэтому хлебную подкормку для садовых культур лучше вносить вместе с древесной золой. Как сделать удобрение из хлеба и что им подкормить, разбирался OBOZREVATEL.
Какая польза от хлебного удобрения
- Хлебное удобрение повысит устойчивость растений к заболеваниям и вредителям.
- Дрожжи ускоряют рост корневой системы.
- Дрожжи являются стимуляторами роста растений.
- Хлебное удобрение укрепит всю вегетативную часть растений.
- Подкормку можно использовать и в борьбе с сорняками.
Как приготовить удобрение
Учтите, что в процессе брожения хлеб будет выделять специфический запах, поэтому лучше не хранить настойку на кухне и вообще в помещении. Можно поставить емкость в сарай или на балкон. Место должно быть теневое и безветренное.
- Разрежьте хлеб или сухари на кубики примерно 1-2 см.
- Подготовьте емкость для замачивания, высыпьте в нее готовые сухари, залейте их водой. Хлеб должен полностью покрыться жидкостью.
- Создайте пресс, придавив состав настойки крышкой с грузом. Сухари будут раскисать, но они не должны всплывать на поверхность.
- Добавьте немного органики – крапиву, одуванчиков или любых сорняков.
- Настаиваться хлебное удобрение пока не произойдет реакция брожения. Как правило, на это уходит минимум неделя.
Какие растения можно удобрить хлебным удобрением
Дрожжи не относятся к категории универсальных удобрений. Для некоторых растений такая подкормка противопоказана.
Хлебное удобрение подойдет для:
- помидоров;
- кабачков;
- фасоли;
- свеклы;
- огурцов;
- моркови;
- болгарского перца;
- клубники;
- садовых цветов и комнатных растений;
- деревьев и кустарников.
Не стоит подкармливать дрожжами:
- картофель;
- чеснок;
- лук.
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