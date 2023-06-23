Чем подкормить сад летом: удобрения для плодовых деревьев и кустов

Основное правило выращивания деревьев в саду состоит в своевременности внесения удобрений. Молодые деревья обычно не подкармливают, ведь они получили достаточное количество питательных веществ при посадке. Если почва слишком истощена, можно в июле внести калийные фосфорные удобрения – это обеспечит развитие плодов.

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Чаще используют суперфосфат или сернокислый калий. Об основных правилах подкормки плодовых деревьев и кустов летом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила подкормки деревьев

Есть три основных правила подкормки, которые направлены на то, чтобы питательные вещества как можно быстрее попадали в корневую систему деревьев.

Насыпать удобрения следует в лунки или скважины, сделанные по периметру роста дерева. Вносить подкормки в почву нужно перед поливочными работами. Жидкие удобрения лучше всего использовать перед мульчированием.

Как подкармливать молодые и старые деревья

Для молодняка садоводы рекомендуют сделать лунки на 7-12 см, насыпать удобрения, закрыть почвой и обильно полить.

Для подкормки старых деревьев по кругу крон высверливают скважины. Важно соблюдать промежуток между ними примерно 40-70 см. После этого внутрь насыпают удобрения и поливают.

В период цветения и завязывания плодов можно использовать нифтрофоску, суперфосфат или сернокислый калий. Органические удобрения, богатые полезными микроэлементами, лучше всего вносить в жидком виде.

По завершению цветения для деревьев полезен 1% раствор медного купороса. Когда плоды уже начали созревать, садоводы рекомендуют подкормить двойной дозой суперфосфата калия, смешанного с древесной золой.

Чем подкормить ягодные кусты

Лучше всего полезные микроэлементы будут впитываться в корневую систему, если заранее разрыхлить почву. В летние месяцы ягодным кустам подойдет нитрофоска, кемира и другие минеральные удобрения.

Под смородину, малину и крыжовник следует внести ведро навоза или помета, разведенных с водой. Обязательно щедро полить грядку, чтобы удобрения проникли в корни.

Если снаружи кусты выглядят болезненными и хрупкими, можно добавить порцию микроэлементов, то есть сделать внекорневую подкормку. Эффективным будет раствор из бора, марганца, цинка и магния.

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