Чем подкормить сад летом: удобрения для плодовых деревьев и кустов
Основное правило выращивания деревьев в саду состоит в своевременности внесения удобрений. Молодые деревья обычно не подкармливают, ведь они получили достаточное количество питательных веществ при посадке. Если почва слишком истощена, можно в июле внести калийные фосфорные удобрения – это обеспечит развитие плодов.
Чаще используют суперфосфат или сернокислый калий. Об основных правилах подкормки плодовых деревьев и кустов летом – читайте в материале OBOZREVATEL.
Правила подкормки деревьев
Есть три основных правила подкормки, которые направлены на то, чтобы питательные вещества как можно быстрее попадали в корневую систему деревьев.
- Насыпать удобрения следует в лунки или скважины, сделанные по периметру роста дерева.
- Вносить подкормки в почву нужно перед поливочными работами.
- Жидкие удобрения лучше всего использовать перед мульчированием.
Как подкармливать молодые и старые деревья
Для молодняка садоводы рекомендуют сделать лунки на 7-12 см, насыпать удобрения, закрыть почвой и обильно полить.
Для подкормки старых деревьев по кругу крон высверливают скважины. Важно соблюдать промежуток между ними примерно 40-70 см. После этого внутрь насыпают удобрения и поливают.
В период цветения и завязывания плодов можно использовать нифтрофоску, суперфосфат или сернокислый калий. Органические удобрения, богатые полезными микроэлементами, лучше всего вносить в жидком виде.
По завершению цветения для деревьев полезен 1% раствор медного купороса. Когда плоды уже начали созревать, садоводы рекомендуют подкормить двойной дозой суперфосфата калия, смешанного с древесной золой.
Чем подкормить ягодные кусты
Лучше всего полезные микроэлементы будут впитываться в корневую систему, если заранее разрыхлить почву. В летние месяцы ягодным кустам подойдет нитрофоска, кемира и другие минеральные удобрения.
Под смородину, малину и крыжовник следует внести ведро навоза или помета, разведенных с водой. Обязательно щедро полить грядку, чтобы удобрения проникли в корни.
Если снаружи кусты выглядят болезненными и хрупкими, можно добавить порцию микроэлементов, то есть сделать внекорневую подкормку. Эффективным будет раствор из бора, марганца, цинка и магния.
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