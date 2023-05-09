Гарантированно повысит урожай: что посадить возле свеклы

Свекла – хороший овощ для выращивания на огороде. Летом можно использовать ее зелень для салатов, а корнеплод хорошо сохраняется зимой и из него можно приготовить много замечательных блюд. Чтобы увеличить урожай этого плода, важно посадить рядом со свекольной грядкой правильные растения.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал список удачных соседей для свеклы. И рассказывает, чем они могут быть полезны этому растению.

Лук

Любые виды лука будут отпугивать от свеклы вредителей. Причем не только насекомых, но и млекопитающих.

Чеснок

Кроме защиты от вредителей, чеснок может улучшить вкус плодов свеклы. Он уменьшает в них содержание вещества, ответственного за привкус, который многие считают неприятным. А также выделяет в почву серу, защищающую корнеплоды от грибков.

Кустовая фасоль

По мере роста бобовые культуры обогащают землю азотом. Но только кустовая фасоль и соя производят его без избытка, который может повредить свекле.

Латук

Корневая система латука не будет конкурировать со свеклой за питательные вещества, ведь является поверхностной. Кроме того, листовой овощ поможет задержать в почве влагу, необходимую корнеплодам.

Редис

Этот ранний овощ можно сажать вместе со свеклой. Он прорастет и поспеет первым и с одного участка за сезон можно будет снять два урожая. К тому же прорывание редиса позволит разрыхлить землю для свеклы.

Ароматические травы

Сильный запах этих растений действует как отпугиватель вредных насекомых. Но мяту опытные огородники рекомендуют выращивать не в открытой земле, а в ящиках, потому что она может быстро захватывать большие площади и портить урожай.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об овощах, которые требуют мало работы на огороде и дают хороший урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.