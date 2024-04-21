Фикус Бенджамина: как правильно размножить черенками

Если вы хотите завести домашнее дерево, фикус Бенджамина – один из самых лучших вариантов. И покупать растение совсем необязательно. Вы можете легко вырастить ее из черенка для себя или в подарок.

OBOZ.UA узнал, как сделать это правильно. Какую веточку выбрать для черенка и как ее хорошо укоренить, чтобы она прижилась и разрослась.

Как выбрать веточку для черенка

Рассмотрите крону фикуса. Выберите веточку, которая имеет 10-15 сантиметров в длину и при этом на ней не видно следов повреждений или болезни. Перед тем как помещать ее на укоренение, обязательно удалите с нее нижние листики. Они могут загнить в процессе и тогда все усилия будут тщетными.

Как укоренить фикус Бенджамина

Растение хорошо дает корешки, если просто поместить его в воду. Обычно на это уходит около месяца, но зимой этот период может занять больше времени. Для укоренения фикуса Бенджамина лучше выбрать емкость с узким горлышком, чтобы ветка не выпадала из нее и не тонула в воде. Также можно выбрать банку с крышкой и проделать в крышке отверстие, которое будет поддерживать черенок в вертикальном положении. Таким образом можно укоренять сразу несколько черенков.

Воду для укоренения нужно брать отстоянную или отфильтрованную. Но за ее состоянием все равно придется следить и время от времени, когда она начнет становиться мутной, менять. Также в воду можно добавить 1-2 таблетки активированного угля, чтобы увеличить период между сменой воды.

Для ускорения процесса в воде можно растворить немножко любого средства для укоренения. Если не знаете, как правильно его дозировать, смочите черенок перед тем, как поставить его в сосуд, и окуните в банку с веществом или посыпте им веточку. Того, что налипнет, будет вполне достаточно.

Также желательно позаботиться, чтобы черенок не мерз. При низкой температуре укоренение будет длиться заметно дольше. Чтобы вода сохраняла тепло, поставьте емкость с веточкой фикуса на теплоизолирующую подложку, например, на кусочек пенопласта. Держите черенок в хорошо освещенном месте, но позаботьтесь, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи.

Когда и как сажать укорененный черенок

К посадке в горшок черенок фикуса Бенджамина готов, когда его корешки достигнут длины 2-3 см. Но можно подержать его в воде и немного дольше для уверенности.

Сажать растение лучше в рыхлую почву. Смесь можно брать как универсальную, так и для декоративно-лиственных видов. Чтобы улучшить ее структуру, смешайте ее в горшке с небольшим количеством перлита, вермикулита или кокосового волокна.

Горшок выбирайте небольшой. Если он будет слишком просторным, фикус потратит немало времени, чтобы отрастить пропорциональную по размерам корневую систему и будет медленно вытягиваться вверх.

Обязательно позаботьтесь о дренаже. Насыпьте на дно керамзит, простерилизованные мелкие камешки или колотый кирпич. Слоя в 1-2 см обычно достаточно. Он защитит растение от застоя воды в почве. По желанию добавьте в землю немного гидрогеля. Он поможет держать уровень увлажненности земли оптимальным.

Перед посадкой еще раз обработайте корни фикуса укоренителем. Вкопайте растение в субстрат так, чтобы оно хорошо держалось вертикально. Сильно почву при этом не уплотняйте. Она должна оставаться проницаемой для воздуха и воды. Как следует полейте черенок и при необходимости сверху досыпьте еще немного земли. Поставьте горшок с молодым растением в место, где оно будет получать много рассеянного солнечного света и наблюдайте, как ваш фикус растет.

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