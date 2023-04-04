Лютый апрель: Луцк второй день подряд засыпает снегом. Фото

Областной центр Волынской области Луцк второй день подряд засыпает снегом. Сильный негопад начался в понедельник, 3 апреля, и продолжился на следующий день.

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Местное издание "Конкурент" опубликовало фото заснеженного Луцка. Глядя на них, создается впечатление, что они сделаны где-то под Новый год.

Начало апреля "порадовало" жителей Луцка необычной погодой. Вместо тепла, солнца и цветов, сильный снегопад окутал город белым одеялом, до сих пор лежащим на улицах.

По прогнозам погоды, обнародованным накануне, 3 и 4 апреля синоптики обещали дождь с мокрым снегом. Однако жители Луцка даже не представляли, что снега будет так много, что он вернет их обратно в зиму.

Кстати, и на завтра, 5 апреля, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в Луцке температуру воздуха около 0 градусов и за их прогнозами снова возможен снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах, несмотря на апрель, продолжается настоящая зима. Высокогорье засыпало снегом. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, в горах ударил 12-градусный мороз.