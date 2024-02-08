Это будет катастрофа: какие поверхности дома никогда нельзя чистить с уксусом

Белый уксус – универсальное и экологически чистое средство, которое используется не только в кулинарии. Жидкость активно добавляют в разнообразные самодельные средства для уборки – от спреев для мытья окон до пасты для удаления плесени.

Однако следует быть осмотрительными – кислотная структура может повредить некоторые поверхности. Эксперты рассказали, что нельзя чистить уксусом.

Каменные столешницы

Каменные гранитные столешницы идеально дополняют кухню, однако за ними нужно должным образом ухаживать.

Анна Элкингтон, специалист Melody Maison, отметила, что гранит очень чувствителен к белому уксусу, поскольку жидкость содержит резкие кислоты, вычищающие мелкие частицы камня с поверхности гранита. Столешницы после протирания уксусом будут выглядеть тусклым и изношенным, поэтому важно никогда не использовать кислотные средства для очистки гранитных поверхностей, даже в небольших количествах.

Деревянный пол и мебель

Уксусная кислота приведет к порче паркетного пола. Уксус также может подвергать древесину дальнейшим повреждениям, ремонт которых со временем может стоить больших затрат.

"Уксус удалит блестящее покрытие на паркете, так что древесина будет выглядеть тусклой и старой. Важно отметить, что то же касается любой деревянной мебели или элементов декора", – отметила специалист.

Зеркало

Белый уксус может казаться идеальным очистительным средством для удаления сложных пятен с зеркальных поверхностей, однако со временем этот лайфхак может принести больше вреда, чем пользы. При длительном использовании уксус может проникнуть на края зеркала и полностью испортить серебряную основу.

Безопасной альтернативой станет использование средства для очистки стекла, а мягкая ткань из микрофибры поможет отполировать разводы.

Приборы с резиновыми деталями

Также следует избегать белого уксуса при чистке любых приборов, содержащих резиновые элементы. С течением времени кислотность может начать изнашивать резину, а для больших приборов, таких как посудомоечные и стиральные машины, замена уплотнителей может стоить довольно дорого.

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