Этикет первого свидания: каких правил должны придерживаться женщины и мужчины

На первом свидании всегда хочется произвести хорошее впечатление на партнера. Но не только внешний вид на это влияет, а и соблюдение правил этикета.

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Даже если вам не понравился человек, к которому вы пришли на встречу, ведите себя вежливо и проявляйте уважение. Журнал Elle опубликовал базовые правила этикета, которые следует соблюдать в любой ситуации.

Пунктуальность

Нужно уважать время других, поэтому если вы опаздываете, то лучше предупредите об этом партнера. Никому не нравится долго ждать.

Вежливость

Проявите уважение и вежливо относитесь не только к партнеру, но и к другим людям, которые вас окружают.

Внимательность

На свидании сосредоточьтесь на своем партнере. Поддерживайте разговор, задавайте разные вопросы и рассказывайте о себе. Внимательно слушайте, что рассказывает человек и проявите интерес к нему.

Назойливость

Не будьте назойливым, не нужно засыпать партнера разными вопросами. Это все-таки свидание, а не допрос. Не заставляйте человека делиться чем-нибудь личным, если он к этому еще не готов.

Не перебивайте собеседника

Всегда давайте возможность высказать свое мнение до конца. Не говорите слишком быстро, чтобы не поставить партнера в неудобное положение.

Зрительный контакт

Во время разговора смотрите человеку в глаза. Так, вы проявляете уважение и это поможет установить эмоциональную связь.

Смартфон

Во время свидания не используйте мобильный телефон или другие гаджеты. Лучше выключите звук и оставьте телефон в кармане или сумочке. Если же вы ждете важного звонка, то предупредите об этом партнера.

Будьте собой

Всегда нужно быть настоящим, а не притворяться тем, кем мы не являемся. Будьте честны и откровенны и это обязательно оценит ваш партнер.

Поблагодарите за свидание

Даже если вам что-то не понравилось, то все равно поблагодарите партнера за проведенное время. Не акцентируйте на чем-нибудь плохом, выделите хорошие моменты, которые были на свидании.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно вести себя, если вы поселились у друзей или родных.

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