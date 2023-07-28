Этикет на первом свидании: кто должен платить за ресторан, билеты и такси

Первое свидание – всегда волнующий момент, особенно когда приходится разбираться, кто будет платить за ресторан, билеты или такси. Знание правил этикета поможет чувствовать себя увереннее и не попасть в неловкую ситуацию.

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Бытует популярное мнение, что финансовые расходы должен брать на себя мужчина. OBOZREVATEL разбирался, как не испортить романтику первого свидания финансовыми аспектами и кто должен за все платить.

Кто платит в ресторане

Неизменное правило "платит тот, кто пригласил" накладывает финансовое бремя на одну сторону, однако есть и нюансы. Часто мужчины берут инициативу в свои руки, даже если приглашение встретиться прозвучало от женщины.

Рассмотрим ситуацию, когда мужчина пригласил женщину на первое свидание. Обратите внимание, что официант автоматически вынесет счет тому, кто об этом попросил. Если женщина желает оплатить свою часть счета самостоятельно, она должна сначала предупредить об этом собеседника, а потом просить у официанта раздельный счет. Мужчину может оскорбить ситуация, когда общий счет уже вынесен, а женщина вдруг желает его разделить. И женщина, и мужчина могут отдельно оставить чаевые – это не запрещается.

Часто мужчины приходят на свидание с цветами, и женщина начинает размышлять: а уместно ли возлагать на него еще и полную оплату счета? На самом деле цветы – это просто знак внимания, никак не влияющий на распределение расходов при ужине. Женщине правила этикета рекомендуют просто улыбнуться, принять букет и поблагодарить. Цветы ни к чему не обязывают.

Кто платит в кино или театре

Мужчина должен первым войти в зал и найти нужные места. Женщина при этом следует за ним. Обычно за билеты платит мужчина, но женщина также может приобрести билеты на культурное мероприятие – это уже по личным договоренностям. Однако женщине лучше заранее отдать билеты мужчине, прежде чем их нужно будет показать контролеру.

Кто платит за такси

Нет четкой регламентации этого правила. Если мужчина в конце свидания проявил внимание и заботу, вызвав такси и взяв расходы за себя – это приятно. Однако женщина всегда должна быть готова к тому, чтобы рассчитаться за проезд самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто должен первым подавать руку при знакомстве и всегда ли действует правило "первым представляется тот, кто помоложе".

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