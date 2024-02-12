Эти ошибки приводят к усадке одежды: как никогда не следует хранить любимые вещи

У каждого человека есть любимые вещи в гардеробе, которые хочется сохранить надолго. Однако неправильное хранение может привести к усадке одежды, потере формы и цвета.

Наверное, все уже знают, что неправильный режим стирки или сушки вещей могут их испортить. Но иногда, даже соблюдая все правила, одежда все равно портится и садится. О том, каких неочевидных ошибок следует избегать, рассказали Нouse Digest.

Обычно мы храним межсезонную одежду на чердаке, в подвале или даже прямо под кроватью. Однако в этих местах могут быть не самые лучшие условия, из-за которых вещи могут сесть и потерять хороший вид.

Где бы вы ни хранили свою одежду, главное избегайте следующих факторов.

Высокая температура и влажность

Чердак, подвал или плохо вентилируемые помещения обычно слишком влажные и жаркие для хранения одежды. Такие условия могут привести к ее усадке, а также к появлению плесени и неприятного запаха.

Солнечные лучи

Хранить одежду в месте, куда попадают прямые солнечные лучи – это плохая идея. Кроме того, что она уменьшится в размерах из-за тепла, ткань еще и может выгореть.

Нехватка пространства

Чтобы защитить одежду от влаги, некоторые люди используют вакуумные пакеты. Хотя это хороший способ кратковременного хранения, значительно экономящий место, оставлять вещи сжатыми на долго не стоит.

Это почти гарантированно приведет к деформации и усадке одежды.

Можно поместить одежду в обычный мешок. Не слишком плотно, но так, чтобы между слоями ткани не могла появиться моль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, если одежда совпала после стирки.

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