Что делать, если одежда села после стирки: способы вернуть размер и форму

Даже при соблюдении всех инструкций по уходу за тканями может случиться такая неприятность, как усадка одежды. Особенно уязвимы к этому вещи из шерсти и других натуральных тканей. Как правило, это случается из-за неправильного температурного режима, но может произойти и без каких-либо очевидных причин. В таком случае хорошо знать хотя бы один способ спасти одежду.

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К счастью существует сразу несколько методов – чисто физические и с помощью обработки подручными химическими веществами. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее эффективных и проверенных годами.

Физические методы

Повторное замачивание в воде

Уменьшаются вещи после контакта с водой, вода же в большинстве случаев может вернуть их в прежнее состояние. Для этого вещь нужно замочить в прохладной воде на 10-15 минут, после чего отжать сухим полотенцем – ни в коем случае не выкручивать – и разложить на горизонтальной поверхности. Под вещь нужно подложить полотенце, а саму ее в процессе сушки растягивать руками. Полотенце время от времени нужно менять на сухое.

Растяжение с помощью пара

Предостережение – не подходит для шерстяных вещей

Для начала вещь замачивают в воде, чтобы она полностью ею пропиталась, и дают стечь лишнему без выкручивания. Затем ее раскладывают на горизонтальной поверхности, разогревают утюг и переводят его в режим пара или берут парогенератор. На предмет, который нужно реанимировать, выкладывают марлю или просто тонкую хлопчатобумажную ткань. Утюгом или парогенератором разглаживают его, параллельно равномерно растягивая в разные стороны. Обработку заканчивают, когда вещь полностью высохнет.

Растяжение с помощью холода

Предварительное замачивание нужно сделать в мыльной воде. Средство при этом нужно подбирать в соответствии с типом материала и держать в нем вещь не менее 30 минут. После этого ее скручивают, складывают в пакет и кладут в морозилку на сутки. Напоследок предмет извлекают, размораживают и высушивают на воздухе.

Растяжка глажкой

Предостережение – не подходит для каких-либо трикотажных вещей

Обработку также начинают с холодного замачивания. Далее вещь раскладывают на гладильной доске и растягивают в нужные стороны, а утюг разогревают до низкой или средней температуры – высокая не подойдет для реанимации после усадки, ведь это может только усугубить проблему. Когда утюг будет готов к работе, им начинают гладить ткань, в то же время растягивая ее в стороны. Сначала обрабатывают так лицевую сторону, затем изнанку. Все еще влажную вещь выкладывают на ткань – простыню или полотенце – и прижимают с краев чем-то тяжелым. В таком состоянии она должна высохнуть.

Химические методы

Растяжение с перекисью водорода

Предостережение – может обесцвечивать темные вещи, для них лучше провести тест на стойкость краски.

Чтобы приготовить раствор для обработки севшей вещи, в 5 литрах воды растворяют 4 столовые ложки перекиси аптечной концентрации и в этом растворе замачивают нужный предмет на 30 минут. Затем его отжимают полотенцем без выкручивания и вешают сушиться на воздухе. Иногда ткань нужно аккуратно растягивать.

Растяжение с уксусом

Предостережение – перед применением нужно проверить раствор на взаимодействие с красителем ткани.

Для замачивания перед растяжением белый уксус нужно развести с водой в пропорции 1:2. Раствор должно быть комнатной температуры. В него вещь погружают на 30 минут, а затем отжимают полотенцем, растягивают в нужном направлении и высушивают естественным способом.

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