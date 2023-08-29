Есть в каждом шкафу: какие вещи больше всего любит моль

Моль – весьма опасное насекомое. Кроме дыр на одежде, моль оставляет после себя паутину, волокна и экскременты, которые выглядят как небольшие песчинки.

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И хотя жизненный цикл моли довольно короткий – от нескольких дней до нескольких недель, – даже за это время насекомое успевает отложить огромное количество яиц. Издание Best Life рассказало, какие вещи больше всего любит моль.

Моль питается волокнами животного происхождения, такими как шерсть, кашемир, шелк, мех. Специалисты отмечают, что зараженные вещи и еду нужно выбросить. Если одежда вам слишком дорога, можно ее продезинфицировать, постирать в горячей воде или сдать в химчистку.

Одежда, которую вы давно не одевали

"Моль обычно атакует вещи, которые не использовались в течение длительного периода времени", – отметил Скотт Ходжес, энтомолог и вице-президент Arrow. Поэтому следует регулярно убирать в шкафу и избавляться от ненужных вещей. Одежду также можно хранить в герметичных пакетах.

Переполненные полки

Моль с высокой вероятностью будет атаковать ваш шкаф, если он переполнен вещами. В таком случае воздух не может должным образом циркулировать, а темная и влажная среда очень привлекательна для моли – там она будет спокойно размножаться и откладывать яйца.

Старайтесь вешать одежду так, чтобы между вещами было немного места. Не следует максимально плотно заполнять каждую полку.

Вещи, которые давно не стирали

Этот пункт касается не только одежды, но и ковриков, одеял, подушек, мебели и других текстильных принадлежностей. Внимательно осмотрите эти предметы – они могут быть давно и сильно заражены – и как можно скорее их выстирайте или почистите.

Грязное белье

Регулярно перебирайте корзины с грязным бельем и проверяйте места, где любят спать домашние питомцы. Шерсть животных – еще один источник питания для моли.

Натуральные ткани

Моль любит натуральные волокна – шерсть, кашемир, мех и шелк. Эти материалы снабжают насекомых питательными веществами.

Синтетические материалы, такие как полиэстер и нейлон, менее привлекательны для вредителей, поскольку им не хватает органических веществ в составе. Это вовсе не означает, что нужно полностью избегать натуральных волокон – напротив, это одни из самых качественных материалов для одежды. Просто убедитесь, что вы держите их чистыми или храните в герметичных пакетах, особенно в межсезонье.

Кстати, OBOZREVATEL разбирался, как избавиться от моли в доме. Вредители могут заводиться не только в шкафах, но и на кухне. Как защитить одежду и продукты от моли и почему следует приготовить ароматические саше – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как устроить ловушку для моли.

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