Как избавиться от моли дома: быстрые способы длительного действия

Моль питается веществами, содержащимися в шерсти и меху. Эти бабочки не переносят яркого дневного и искусственного освещения, поэтому обожают селиться в комодах, амбарах и шкафах.

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Жизненный цикл моли довольно короткий – от нескольких дней до нескольких недель, однако за это время насекомое успевает отложить огромное количество яиц. Об эффективных способах долговременного действия, которые помогут избавиться от моли, рассказало издание Good Housekeeping.

Почему от моли нужно избавляться

Для начала следует определить вид моли. Насекомые бывают платяными – живут обычно в шкафах и любят изделия из шерсти и меха, поедая нити изнутри, пищевыми – могут поселиться в крупах, сухофруктах, орехах и другой бакалеи, и мебельными – грызут волосяную набивку мягкой мебели. На кухне моль можно встретить также в рисе, крекерах, хлопьях и других продуктах длительного хранения.

Эксперты лаборатории по уходу за домом Housekeeping Institute, а также специалисты по уничтожению вредителей дали лучшие советы и подсказки для борьбы с молью.

Насекомые находят много путей к вашему дому — они могут залетать через открытую дверь или окно, прятаться в волокнах тканей (в том числе на подержанной одежде) или даже пробираться сквозь небольшие щели в фасаде.

Кэролин Форте, исполнительный директор лаборатории по уходу за домом Good Housekeeping Institute, отметила, что даже пятна, которые вы не видите, например пот или прозрачные напитки, могут окисляться и привлекать насекомых.

Кроме дыр, моль оставляет после себя паутину, волокна и экскременты, которые выглядят как небольшие песчинки.

Как бороться с насекомыми

Потенциально зараженные вещи и пищу следует выбросить. Если одежда вам слишком дорога и вы не хотите от нее избавляться, эксперты советуют постирать вещи в горячей воде с моющим средством. Лучше всего – сдать такую одежду в химчистку.

И на кухне, и в шкафу пропылесосите все: ковер, стены, плинтусы. Используйте специальную насадку, чтобы очистить все углы. Затем немедленно выбросьте мешок для пылесоса или опорожните пылесборник наружу и тщательно вымойте его, поскольку в нем могут содержаться яйца. После этого тщательно вымойте полки и стены смесью мыльной воды. Полки можно протереть смесью белого уксуса и воды в пропорции 1:1.

Когда-то от моли использовали нафталин. Сейчас эксперты считают, что химические вещества в нафталине опасны для здоровья.

Как защитить одежду от моли

Запечатайте сезонную одежду в герметичные пакеты или коробки. Храните вещи в сухом месте. Древесные масла могут предотвратить инвазии, причиняя вред маленьким личинкам, но они не избавят от уже имеющихся насекомых.

Как защитить продукты от моли

Храните продукты в стеклянных или жестких пластиковых герметичных контейнерах. Выбирайте сухие места для хранения. Насекомые любят влагу. Также следует проверить еду из продуктового магазина перед тем, как положить ее в ящик или на полку.

Ароматические травы отлично отпугивают моль. Наполните полиэтиленовый мешочек травами – лавандой, розмарином, гвоздикой и т.д. и положите на полку с крупами. Для одежды можно использовать эфирные масла.

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