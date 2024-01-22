Есть в каждом саду: два дерева нужно обрезать в январе для быстрого роста весной
Опытные садоводы знают, что своевременная обрезка не только обеспечит качественный и обильный урожай в следующем сезоне, но и защитит деревья от вредителей. Большинство растений и деревьев зимой впадают в состояние покоя. Это время, когда они прекращают активный рост, но требуют особого ухода.
Середина зимы может являться идеальным периодом для коррекции формы деревьев и кустов. Какие два дерева следует обрезать в январе, рассказали эксперты издания Express.
Уильям Митчелл, специалист компании Sutton Manor Nursery, призвал садоводов в январе обрезать яблони и груши.
"Традиционно обрезку проводят в период с ноября по март, но январь – идеальное время для начала процесса обрезки фруктовых деревьев", – подчеркнул эксперт.
Обрезка зимой имеет множество преимуществ. Самое главное, что процедура способствует чрезвычайно быстрому весеннему росту.
Как обрезать яблони
- Начните с удаления мертвых, больных или слабых приростов и перекрестных ветвей.
- Длину основных ветвей следует уменьшить примерно на треть.
- Срезать нужно, делая наклонный срез от почки, чтобы предотвратить попадание дождя на ранку.
- Боковые побеги следует оставить на зиму для образования плодовых почек.
- Удалите любую поросль, направляющуюся к центру дерева, уменьшая количество воздуха и света. Оставить стоит самые сильные побеги, чтобы был простор для развития плодов.
Как обрезать груши
- Как и в случае с яблонями, прежде всего следует удалить больные, слабые и отмершие ветви.
- Далее следует обрезать длину основных ветвей примерно на треть. Срежьте их до здоровой, крепкой, направленной наружу почки, делая наклонный срез.
- Боковые побеги лучше не трогать в холодные зимние месяцы. Однако перекрестные ветви советуют срезать – отсутствие воздуха и "натирание" ветвей приводят к повреждениям и болезням.
- Освежите крону, обрезав слишком густые участки. Весной грушам понадобится достаточное количество света и тепла. Плохая циркуляция воздуха приводит к медленному созреванию плодов и большему риску возникновения различных заболеваний.
- Некоторые сорта груш плодоносят на концах побегов. Чтобы уменьшить скученность, на них каждый год следует обрезать некоторые старые ветви до сильного побега.
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