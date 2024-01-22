Есть в каждом саду: два дерева нужно обрезать в январе для быстрого роста весной

Опытные садоводы знают, что своевременная обрезка не только обеспечит качественный и обильный урожай в следующем сезоне, но и защитит деревья от вредителей. Большинство растений и деревьев зимой впадают в состояние покоя. Это время, когда они прекращают активный рост, но требуют особого ухода.

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Середина зимы может являться идеальным периодом для коррекции формы деревьев и кустов. Какие два дерева следует обрезать в январе, рассказали эксперты издания Express.

Уильям Митчелл, специалист компании Sutton Manor Nursery, призвал садоводов в январе обрезать яблони и груши.

"Традиционно обрезку проводят в период с ноября по март, но январь – идеальное время для начала процесса обрезки фруктовых деревьев", – подчеркнул эксперт.

Обрезка зимой имеет множество преимуществ. Самое главное, что процедура способствует чрезвычайно быстрому весеннему росту.

Как обрезать яблони

Начните с удаления мертвых, больных или слабых приростов и перекрестных ветвей. Длину основных ветвей следует уменьшить примерно на треть. Срезать нужно, делая наклонный срез от почки, чтобы предотвратить попадание дождя на ранку. Боковые побеги следует оставить на зиму для образования плодовых почек. Удалите любую поросль, направляющуюся к центру дерева, уменьшая количество воздуха и света. Оставить стоит самые сильные побеги, чтобы был простор для развития плодов.

Как обрезать груши

Как и в случае с яблонями, прежде всего следует удалить больные, слабые и отмершие ветви. Далее следует обрезать длину основных ветвей примерно на треть. Срежьте их до здоровой, крепкой, направленной наружу почки, делая наклонный срез. Боковые побеги лучше не трогать в холодные зимние месяцы. Однако перекрестные ветви советуют срезать – отсутствие воздуха и "натирание" ветвей приводят к повреждениям и болезням. Освежите крону, обрезав слишком густые участки. Весной грушам понадобится достаточное количество света и тепла. Плохая циркуляция воздуха приводит к медленному созреванию плодов и большему риску возникновения различных заболеваний. Некоторые сорта груш плодоносят на концах побегов. Чтобы уменьшить скученность, на них каждый год следует обрезать некоторые старые ветви до сильного побега.

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