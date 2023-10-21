Есть ли в украинском языке слово "печаль": названы синонимы
Каждый день мы переживаем целую гамму эмоций от того, что видим, слышим, читаем. Но всегда ли мы можем правильно назвать эти эмоции, особенно если только переходим на украинский язык?
У людей, которые проходят этот процесс, могут вызвать определенные вопросы такие слова, как "печаль" или "хороший", ведь они похожи на русские аналоги и могут казаться русизмами. В своем блоге ситуацию с этими словами объяснил языковед Александр Пономарив.
На самом деле оба слова фиксируют словари украинского языка. Встречаются они и в разных художественных произведениях. Так в 1849 году Тарас Шевченко в стихотворении "І золотої й дорогої…" писал: "Іноді така печаль Обступить душу, аж заплачу". А Николай Мозговой в песне "Минає день, минає ніч" на стихотворение Юрия Рыбчинского пел: "Але не в тім моя печаль".
Профессор Пономарив указал на то, что это слово является редким в употреблении И привел целый список более частотных синонимов:
- смуток;
- сум;
- туга;
- журба;
- зажура.
Также он перевел несколько фразеологизмов с этим словом:
- это не моя печаль - це не мій клопіт;
- не было печали - не мала баба клопоту;
- лицар сумного образу, а не печального образу.
Что касается слова "хороший", то Пономарив отметил, что оно есть во всех словарях украинского языка. Его можно встретить и в произведениях. В тексте легендарного "Щедрика" есть строчки: "В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей". Также вполне органично звучат словосочетания "хороший настрій", "хороша робота", "хороші люди".
Однако языковед порекомендовал использовать также синонимы, которых в украинском языке так же оказалось немало. К примеру:
- добрий;
- гарний;
- файний;
- красний;
- ловкий.
Следовательно, можно с уверенностью сказать, что слова "печаль" и "хороший" русизмами не являются. Но их при желании можно заменить целым перечнем синонимов и обогатить этим свою речь.
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