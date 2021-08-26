Если нет смартфона и доступа к интернету: украинцам рассказали, как воспользоваться услугами 'Дії'

Отсутствие подключения к интернету или даже потеря смартфона не станут помехой в использовании мобильного приложения "Дія". Данная функция будет доступна в телефонном режиме, а также при личном обращении в центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщила на Facebook пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Украине. На сегодня в регионах страны работают более 1000 ЦНАУ, администраторы которых не просто окажут практическую помощь, но и научат пользоваться внедренным приложением.

"ЦНАУ в Украине – это 612 региональных офисов, 335 сотрудников, работающих в удаленном режиме и 57 подразделений на территориальных округах. Цифровизация продолжается", – указано в сообщении ведомства.

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Полный список адресов центров предоставления административных услуг можно увидеть на портале электронных сервисов Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 августа в Украине вступил в силу закон об электронных паспортах, направленный на реализацию государственной инициативы, отменяющей бумажные документы и связанную с ними бюрократию.