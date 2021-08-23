В Украине начал действовать закон о цифровых паспортах: что изменится

С понедельника, 23 августа, в Украине заработал закон, которым цифровые паспорта в приложении Дія получают ту же правомочность, как и персональный документ старого бумажного образца. Это ключевой шаг в продвижении формата государственной программы, упраздняющей бумажную бюрократию и волокиту.

Как указано на сайте Кабмина, отныне ни одно государственное учреждение или другое юридическое лицо не может отказать в принятии данных приложения. В нем будут доступны ID-карта и биометрический паспорт.

"Действительность паспорта в Дії можно проверить через QR-код, который действует три минуты. Благодаря этому подделать, украсть или забыть паспорт невозможно. А проверить его подлинность каждый может через свой смартфон. Это принцип people to people, который Минцифры внедряет при запуске всех наших услуг", – указано на сайте ведомства.

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Также в Кабмине отметили, что Минцифры максимально расширяет функционал цифровых паспортов и уже запустило шеринг документов. Это приложение, которое заменяет сканеры и ксерокс – копия документа из смартфона гражданина отправляется на заданный смартфон.

"Мы разрабатывали популяризацию системы "без бумаг" еще до принятия закона. И продолжим внедрять этот продукт и дальше, чтобы, несмотря на традиционные трудности при переходе на новое, украинцам становилось комфортней отказываться от бумажных версий, а документация в цифровом виде принималась от госструктур до потребительских магазинов", – пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал тотальную цифровизацию документов в Украине, а также назвал сроки реализации грандиозного проекта.