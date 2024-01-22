Как сделать, чтобы огурцы уродили дважды за сезон: секреты дачников

Огурцы – довольно неприхотливые культуры, но мало кто знает, как удвоить урожай без особого труда. Второй раз сеять семена не придется, да и рассаду выращивать не нужно.

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Секрет простой, а основную роль в увеличении урожая играет уход за корневой системой. OBOZ.UA рассказывает об эффективных лайфхаках, которые помогут сделать так, чтобы огурцы уродили дважды за сезон.

Этап 1

В начале лета, в первую июньскую жару огурцы, как правило, уже испускают длинные стебли. Каждый из таких стеблей опытные огородники советуют крепко прижать к почве. Если побеги не поддаются – не бойтесь закрепить их веревкой и колышком или прижать небольшим грузом. После закрепления побеги нужно щедро полить.

Суть этого метода заключается в выращивании дополнительных корней. Уже через неделю побеги приживутся в почве и пустят первые корни – тогда груз и колышки надо убрать.

Ботва огурцов начнет быстро набирать силу. С помощью дополнительного корня они получат больше полезных веществ – это будет способствовать созреванию больших и качественных плодов.

Этап 2

Следующий этап – пасынкование, что будет способствовать большему урожаю. Специалисты советуют удалить побеги в пазухах первых пяти-восьми листьев и завязи в пазухах первых двух-четырех листьев. Пригодятся острые ножницы, ножи или секаторы, но действовать надо осторожно, чтобы не повредить другие листья, завязи или стебель молодых растений.

Срезы обязательно нужно продезинфицировать, например зеленкой – для защиты от вредителей и инфекций.

Этап 3

Далее переходим к мульчированию. Идеальной мульчей станут:

перегной;

опилки;

солома;

торф.

Свежую скошенную траву использовать не следует – от нее огурцы могут подхватить вредителей и разные гнили.

Слой мульчи нужно укладывать так, чтобы она не соприкасалась со стеблями.

Обратить внимание также следует на искусственное опыление и рыхление почвы. Огурцам необходим грунтовой воздух, иначе растение начнет медленнее расти. Недостаточная циркуляция воздуха станет причиной осыпания завязи.

Приблизительно раз в две недели специалисты рекомендуют подкормить огурцы смесью молока и воды в пропорциях 1:2.

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