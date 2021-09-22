"Чужих детей не бывает" – гласит известная мудрость. Вот только сами дети, иногда могут стать будто чужими для своих родителей. И нет для этого более типичного возраста, чем возраст переходный. Так случается, что став подростком, ещё вчера совершенно открытый и полностью доверяющий своим родителям ребёнок, вдруг становится (независимо от пола) совершенно закрытым для общения с ним. Или, что тоже бывает нередко – резким и неуправляемым. К этой ситуации многие родители оказываются настолько неготовыми, что просто застывают в растерянности, не понимая, что происходит и, как теперь с этим быть дальше…

А всё дело в том, что переходный возраст – это первый настоящий кризис в жизни человека, когда у подростка всё настолько резко меняется в организме, как на уровне физиологии, так и на уровне психики, что ему самому бывает очень сложно понять возникающие в нём противоречия и сложности. Если объяснять эту ситуацию со стороны "Возрастной психологии", то подростковый возраст, это наступивший временной отрезок, когда юноши и девушки должны не только пройти этап полового созревания, но и этап развития в интеллектуальном понимании самостоятельной жизни, которая ждёт их во взрослом возрасте. Теперь, что именно я имею ввиду. А главное – как родителям понять своего, резко изменившегося ребёнка, и не потерять с ним контакт в это очень непростое кризисное время:

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1) Став подростком (в 9-11 лет), ребёнок начинает видеть авторитет не только в своих родителях, но и в других значимых для него людях. Например, очень часто таким авторитетом становится для него любимый школьный учитель. В результате чего, подросток может начать воспринимать мнение этого педагога, как ещё одну истину – наравне с мнением своих родителей. И родителям это может очень не понравится… Кстати, из-за проблем в семье, и конфликтных отношений (домашнего насилия и т.д.), мнение родителей и их авторитет, уже к началу переходного возраста, может быть подростком полностью обесценены. И тогда взаимоотношения с близкими могут очень быстро перерасти в открытую конфронтацию.

А потому, чтобы этого избежать, советую всем родителям понять, что ваш ребёнок, получая новые знания, и слушая мнение других:

(а) расширяет свой кругозор, и (б) учится критически мыслить.

А всё это очень ему пригодится во взрослом возрасте!

2) Психика ребёнка, в подростковом возрасте, становится максимально подвижной.

Как я уже упомянул, в этом возрасте в организме происходит очень сильный гормональный всплеск. Именно по этой причине, некоторые дети в этом возрасте могут становиться особенно экспрессивными и даже агрессивными. Если родители не понимают этой ситуации, то предпринимают попытки подавить наглость и дерзость, как им кажется, зарвавшегося юнца. До них не доходит, что таким образом они в этот момент воюют даже не со своим ребёнком, а с его гормональным фоном. И в добавок к этому, они могут нанести серьёзный вред психике подростка своими жёсткими "воспитательными мерами". Ведь психика в этом возрасте не просто подвижна, но и очень уязвима. Неслучайно именно в этот период жизни закладываются не только структурные черты будущей взрослой личности, но и… самые тяжёлые психические заболевания, в первую очередь – шизофрения. Поэтому, вместо того, чтобы ломать через колено "плохой характер" своего дитя, задумайтесь о том, что возможно необходимо проконсультироваться с детским/подростковым психологом. А, возможно, и с семейным. Ведь создавать своё собственное будущее дальше, так или иначе, ваш ребёнок будет сам. Вопрос только в том, каким это будущее будет заложено в его душе и психике.

3) В голове самого подростка, в этом возрасте, может возникнуть острый внутренний конфликт, между "я хочу" и "я могу". На элементарном примере это выглядит так:

"Я уже не ребёнок и хочу жить по своим правилам" – думает подросток лет пятнадцати, но, вместо понимания, встречает в своей собственной семье лишь оскорбительные для него замечания и упрёки: "Ты ничего не понимаешь и не умеешь в жизни! Неблагодарный! Кто ты такой, чтобы спорить со старшими?!" – я специально привожу здесь самый печальный пример того, как родители наотрез отказываются признавать в подростке личность, и его право совершать собственные ошибки. И такие отношения могут иметь самые плохие последствия, с рукоприкладством, побегами из дома и т.д.

Подытожив всё сказанное выше я хочу, справедливости ради, отметить один очень важный момент – любой нормальный родитель искренне хочет добра своим детям. И, в большинстве случаев, проблемы во взаимоотношениях с детьми (любого возраста и пола) происходят не из-за злого умысла взрослых, а из-за их консервативного нежелания понимать очевидное – как бы вы не любили своего ребёнка, он не сможет всю жизнь оставаться маленьким. Он обязательно будет взрослеть и, при самых хороших раскладах, так или иначе, будет демонстрировать свой характер. И это неизбежно! Ведь формируя свой характер, подросток учиться делать в этой жизни главное – свой собственный выбор. И выбирая во взрослом возрасте тех, кого он будет уважать, продолжая общаться, только он решит – будете вы, родители, в х числе… или нет.

Именно поэтому, уважаемые родители, не переставая учитесь находить со своими детьми общий язык. Ведь только на этом языке вы сможете говорить с ними всю оставшуюся жизнь, не становясь друг для друга чужими…

Всем добра в семье.

И, благодарю за внимание!

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