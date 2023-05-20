Еще не все потеряно: как спасти пожелтевший чеснок

Многих огородников в первые годы их увлечения выращиванием овощей огорчает склонность листьев чеснока желтеть и чахнуть. Причин этому может быть немало. Но решение проблемы существует.

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OBOZREVATEL узнал несколько лайфхаков, которые помогут восстановить здоровье растения. Средства для реанимации чеснока легко найти и стоят они недорого.

Нашатырный спирт

Это средство является источником азота – важного для растений вещества. Чтобы подкормить им чеснок, нужно развести 50 мл нашатыря на 10 литров воды и подлить этим раствором овощ. Жидкость при этом не должна попадать на листья растения.

Зола

Древесная зола содержит целый комплекс питательных веществ. Ее можно вносить несколькими способами. Чтобы приготовить жидкость для полива, необходимо развести золу водой в соотношении 1:10, дать настояться хотя бы ночь и внести полученный раствор под корень. Также можно вносить золу в сухом виде. Ее подсыпают под растение, а затем разрыхляют землю на несколько сантиметров, чтобы смешать ее со средством.

Карбамид (мочевина)

Это средство разводят в соотношении 40 мл на 10 литров воды. Оно содержит комплекс питательных веществ, восстанавливающих здоровье растений. Раствором подливают увядший чеснок.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем обработать капусту, чтобы на ее листьях не было дыр.

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