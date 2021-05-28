На самом деле человечество долго шло к осознанию того, что насилие над природой является настоящим бедствием. Сегодня проблема загрязнения окружающей среды глобальна, и подходы к её решению разрабатывают многие страны. Недаром всё чаще проходят международные форумы, посвящённые экологической чистоте и безопасности.

И действительно, забота о собственном доме (а я напомню, что приставка "эко", в слове экология – означает "жилище"), в планетарном значении, это стремление сохранить и, по возможности, максимально очистить ту среду, где мы с вами живём. Но эти перемены обусловлены не только объективными, то есть – внешними обстоятельствами, но и внутренними переменами в сознании определённого количества не только наших сограждан, а и в целом жителей Земли.

А началось всё с того, что в процессе многовековой эволюции, человечество стремилось подчинить себе всю природу, вместе с её силами. И главным двигателем этого стремления была (и для большого числа людей, к сожалению, остаётся до сих пор) – жажда наживы. Эта жажда, в сочетании с иррациональным использованием природных ресурсов, и безалаберным отношением к окружающей среде, привели к тотальному загрязнению воздуха, повышению температуры мирового океана (что, в свою очередь, привело к небывалым ураганам и тайфунам), постепенному исчезновению арктических и антарктических льдов, а значит и к неизбежному затоплению больших территорий суши.

Ну и, наконец, общее повышение температуры на нашей планете только довершает и без того тяжёлое положение всей нашей земной экосистемы. И несмотря на то, что неожиданную передышку от нашей бурной жизнедеятельности вся природа получила благодаря пандемии COVID -19, по словам учёных-экологов, если уже сейчас не предпринимать активных действий по исправлению плохой экологической ситуации, то буквально через 50 лет на Земле запустятся необратимые процессы, выраженные в катастрофическом и глобальном изменении климата…

Но, не даром же говорят: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!" И лучше остальных осознают это те, кто заботится об экологической чистоте своего разума не меньше, чем об окружающей нас природе. И так, каких же три основных правила надо соблюдать, чтобы сохранять свой внутренний эко баланс в стабильном равновесии:

1) Сортировать мусор в своей голове, перед тем, как избавиться от него.

Дело в том, что у каждого из нас за плечами есть свой личный жизненный опыт, богатый не только успехами и достижениями, но также болями и поражениями. В добавок к этому, мы очень часто тащим за собой по жизни горы ненужного хлама, на подобии старых обид. И к сожалению, все эти факторы могут оказывать очень негативное воздействие на восприятие нами окружающего мира, а главное – на наше сознательно ответственное отношение к личным поступкам, и отказе от ответственности за некоторые их последствия. Чтобы научиться избавляться, как от ненужного хлама, так и от прочих деструктивных переживаний, очень подойдёт работа с опытным психологом/психотерапевтом. Такая практика будет способствовать не только рассортировке и избавлению от ненужного в голове мусора, но и новому обретению чувства личной ответственности за себя и своё отношение к жизни, на основе правильно сделанных выводов.

2) Брать ответственность на себя.

Казалось бы, это такое банальное и не имеющее прямого отношения к экологии правило, тем не менее оно крайне важное для сохранения чистоты собственных помыслов и намерений. Очень часто, особенно попав в полосу неудач, люди начинают думать примерно так: "Раз жизнь со мной поступает грязно, значит и я могу ответить ей тем же, наплевав на всё, включая элементарные нормы чистоты и порядка". Кстати, ещё для многих такие нормы являются чем-то странным и вовсе не обязательным. Казалось бы, думают некоторые, что такого бросить пластиковую бутылку, или полиэтиленовый кулёк, где придётся… вон сколько их уже валяется… да и мусорные урны у нас далеко не везде. Но тем не менее, даже такая, на первый взгляд, обыденная привычка сорить где попало, говорит об определённом выработанном стиле поведения данной личности.

3) Выработка нового стиля жизни.

Конечно, ещё для многих из нас, сама постановка вопроса о том, чтобы, например, полностью отказаться от использования пластика и целлофана, а севшие батарейки выбрасывать где-то в специальном месте – звучит странно, если не сказать дико. Поэтому хочу сразу подчеркнуть: экологический подход, как к своим мыслям, так и личным поступкам – это новый стиль жизни, к которому необходимо прийти. Сделать это сразу у вас, наверняка, не получиться. Но стремиться к этому – крайне важно, осознав, что наш окружающий мир таков, каким мы его носим внутри себя. А относиться к нему лишь с позиции эгоистичной выгоды (что, например, часто касается представителей крупного бизнеса) – значит гробить, в угоду своему настоящему, то будущее, которое также зависит от нас, и которое однажды станет "реальным" для наших потомков. И это не пафос, а дальновидная рациональность, которая даёт нам шанс помочь не только самим себе, но и всему будущему миру, в котором только предстоит жить человечеству.

Поэтому, подытоживая сказанное выше, могу лишь добавить, что бережное отношение к природе, безусловно начинается с правильного отношения к своему уму. И если не засорять его неуёмным желанием потреблять, и завистью к тем, кому в этой жизни досталось больше, чем вам, то и настрой на новый, более экологичный стиль жизни постепенно сформируется сам. А если таких людей в нашей стране, и остальном мире, будет с каждым годом становиться всё больше, то и знаменитая фраза Булгакова, сказанная профессором Преображенским: "…разруха не в клозетах, а в головах" – останется лишь мудростью из далёкого прошлого, которую можно будет иногда вспоминать, только как хорошо усвоенный нами урок.

Благодарю за внимание!

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