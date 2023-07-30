Две Суперлуны и невидимое Новолуние: когда и за чем наблюдать в августовском небе

В августе можно наблюдать за Суперлуной и невидимым Новолунием. Полная Луна может придать человеку дополнительную энергию и сделать его импульсивным.

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Суперлуной называют явление, когда молодая или полная Луна в своей орбите находится на минимальном расстоянии от поверхности Земли (расстояние менее 360 000 километров). Time and Date опубликовало даты, когда можно увидеть необычное явление.

Полную Луну в августе называют осетровой, потому что в это время есть большое количество осетровых рыб в водоемах. Ее также называют Зерновая, Кукурузная Луна и Луна Молнии.

Суперлуну можно увидеть два раза: 1 августа в 21:31 и 31 августа в 4:35 по киевскому времени.

31 числа Луна будет насыщенного голубого цвета, поэтому ее еще называют "голубая Луна". Некоторые считают, что она стала голубой из-за извержения вулкана, а другие утверждают, что происхождение этого термина означает событие, которое никогда не произойдет.

Также в августе можно будет наблюдать явление, которое называют Невидимым Новолунием. Оно также известно как "Микролуна", "мини-Луна" или "мини-Новолуние" – это когда полная или молодая Луна находится в точке орбиты, расположенной на максимальном расстоянии от Земли, то есть центр небесного тела находится на расстоянии более 405 000 километров.

Поскольку Микролуна находится дальше, она выглядит примерно на 14% меньше, чем Суперлуна. Кроме того, освещенная область кажется на 30% меньше, поэтому она может выглядеть менее яркой.

Новолуние можно увидеть, когда Солнце и Луна находятся на одной линии, а Солнце и Земля находятся на противоположных сторонах Луны.

В этот момент Луна находится в такой позиции по отношению к Земле, что люди видят только ее сторону, покрытую тенью. В то время как Солнце освещает ее обратную сторону

Августовский Новолуние ожидается в 12:38 16 августа.

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