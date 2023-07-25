Лунный календарь на август: какие дни выбрать для свадьбы, путешествий и стрижки

Каждый человек хочет, чтобы важные события прошли хорошо и запомнились только счастливыми моментами. Лунный календарь поможет избежать проблем.

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Неблагоприятные дни могут испортить планы и даже забрать вашу энергию. OBOZREVATEL узнал, какие дни лучше выбрать в августе, чтобы спланировать свадьбу путешествия или просто пойти к парикмахеру.

Для начала новых дел благоприятными лунными днями в августе будут 17, 19, 21-24, 26, 29, 30.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю : 2, 3, 7-11, 13, 14, 16, 17, 19, 21-24, 26, 29, 30.

Чтобы не потерпеть неудачу, лучше не почитать новых дел 5 и 12 августа, потому что это неблагоприятные дни.

Также эти дни энергетически неблагоприятны, поэтому перенесите важные события на другие даты, чтобы все прошло хорошо, без всяких неожиданных сюрпризов.

Лучшие дни для поездки на отдых : 1-6, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 31.

: 1-6, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 31. Для дорогих покупок (квартира, авто, техника) : 17-19, 21, 23, 26, 28-30.

: 17-19, 21, 23, 26, 28-30. Для зачатия ребенка : 1, 6, 7, 9-11, 13, 15-17, 19, 21-23, 25, 26, 29, 31.

: 1, 6, 7, 9-11, 13, 15-17, 19, 21-23, 25, 26, 29, 31. Для хирургических операций : 17-30.

Удаление зубов : 2-14.

: 2-14. Лечение зубов : 17-30.

А свадьбу вообще лучше перенести на следующий месяц, потому что благоприятных дат в августе нет.

Благоприятные дни по уходу за собой:

Стрижка и окрашивание волос : 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30.

: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30. Маникюр и педикюр : 7, 17, 28.

: 7, 17, 28. Похудение : 17-30.

: 17-30. Удаление бородавок : 7, 17, 28.

: 7, 17, 28. Эпиляция и депиляция : 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 28, 29, 31.

: 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 28, 29, 31. Массаж : 4, 5, 7, 9, 12, 23, 24, 28, 29.

Остальные дни августа являются нейтральными, поэтому они не принесут вам ничего плохого.

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