Два удобрения спасут герань: начнет активно расти и будет регулярно цвести

Герань или же перларгония снова приобретает популярность, как цветок для домашнего выращивания. Она проста в уходе, в состоянии покоя имеет эффектную яркую зелень и очень пышно и долго цветет. Но, чтобы обеспечить цветку здоровье и красивый вид, его необходимо правильно подкармливать.

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Самый простой способ – это приобрести подходящее готовое удобрение. Но можно приготовить питательную смесь и самостоятельно. OBOZ.UA рассказывает о паре эффективных рецептов, кототорые подойдут в том числе для реанимации ослабленных кустиков.

Первая смесь производится на основе сахара и йода. Для этого возьмите литр мягкой отстоявшейся воды, добавьте к ней 2 капли аптечного йода и 1 чайную ложку сахара. Как следует все перемешайте, чтобы сахар растворился, и добавьте в смесь еще 1 литр отстоявшейся воды. Такой подкормкой раз в 3-4 недели заменяют один из регулярных поливов цветка.

Для приготовления второго удобрения потребуется 1 таблетка янтарной кислоты в дозировке 0,25 г. Ее нужно растворить в 250 мл теплой воды. Когда вещество полностью смешается с водой, к смеси добавляют еще жидкости, чтобы получился ровно литр. Далее удобрение охлаждают до комнатной температуры и подливают им герань раз в месяц. Выходит достаточно интенсивное удобрение, которое лучше всего подходит для ухода за слабыми растениями герани – оно позволяет вернуть им здоровье и силу.

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