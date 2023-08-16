Два растения спасут ваш дом от пауков: как избавиться от 'жителей'

В конце августа у многих пауков начинается сезон спаривания. А значит, их количество в наших домах может существенно возрасти. Но заполучить таких соседей, еще и в большом количестве – идея, которая мало у кого вызывает энтузиазм.

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Поэтому OBOZREVATEL собрал несколько советов, как бороться с незваными гостями. В частности, какие растения завести дома, чтобы отпугнуть пауков естественным и экологичным образом.

Лаванда

Пахучий цветок плохо переносит большинство насекомых и почти все пауки. В то время как людям ее аромат приятен. Поэтому хорошим выбором будет завести дома горшок с лавандой. Если же вам не хочется ухаживать за растением, вы можете просто приобрести аромадифузор или аромалампу и наполнять их натуральным эфирным маслом растения. Это тоже даст желаемый эффект.

Мята

Еще один растительный запах, который пауки не переносят, – это свежий аромат мяты. Но, в отличие от лаванды, само по себе это растение пахнет не слишком интенсивно. Его лучше использовать как ингредиент для блюд и напитков (тогда при подготовке мята будет выделять свой запах), либо в ароматических свечах или в форме эфирного масла.

Другие способы уберечься от пауков

Вот еще несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от восьминогих проныр. Они не только выгонят их из дома, но и не пропустят внутрь.

Белый уксус

Смесь белого уксуса и воды предназначена не только для очищения дома, но и для отпугивания пауков. Они ненавидят этот запах, поэтому смешайте две жидкости в равных пропорциях и обработайте раствором места, где эти создания появляются чаще всего.

Закройте все щели и установите оконную сетку

Пауки часто проникают внутрь дома через разные узкие отверстия с улицы. Поэтому свое жилье следует проверить на наличие дыр и щелей, которые могут быть в ваших плинтусах или полу, и закрыть их. А оконные сетки уберегут от проникновения не только пауков, но и других насекомых.

Цитрусовые масла

Еще один запах, который категорически не нравится восьминогим, – это аромат цитрусовых плодов. Поэтому нанесите немного эфирного масла апельсина, грейпфрута или другого фрукта на ватный диск и протрите им точки входа. Сильный запах удержит пауков от проникновения внутрь, а значит, окна можно будет открывать, не опасаясь проникновения.

Держите дом в чистоте

Чтобы предотвратить проникновение пауков в жилище, следите за чистотой помещений. Особое внимание уделяйте удалению пыли, ведь эти создания любят пыльные уголки.

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