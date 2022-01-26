Дожди со снегом и морозы до -12: какой будет погода в Украине в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 27 января, в части областей будет снежной и дождливой. Также усилятся морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На дорогах ожидается гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Мокрый снег с дождем прогнозируют в западных областях, на севере – мокрый снег. В остальных регионах без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха ночью снизится до -1… -5 на западе и юге, в центральных, северных и южных областях от 5 до 12 мороза.

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Днем на юге, западе и в центре от 0 до 2 мороза, в северных и восточных областях -4… -6.

В Киеве в четверг ожидается мокрый снег, ночью от 5 до 7 мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине потеплеет, однако некоторые регионы будет засыпать снегом.