Дожди со снегом и морозы до -12: какой будет погода в Украине в четверг. Карта
Погода в Украине в четверг, 27 января, в части областей будет снежной и дождливой. Также усилятся морозы.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На дорогах ожидается гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Мокрый снег с дождем прогнозируют в западных областях, на севере – мокрый снег. В остальных регионах без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха ночью снизится до -1… -5 на западе и юге, в центральных, северных и южных областях от 5 до 12 мороза.
Днем на юге, западе и в центре от 0 до 2 мороза, в северных и восточных областях -4… -6.
В Киеве в четверг ожидается мокрый снег, ночью от 5 до 7 мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине потеплеет, однако некоторые регионы будет засыпать снегом.