В Украине отступят сильные морозы, но будет снежить: прогноз до конца недели. Карта

До конца недели в Украине отступят сильные морозы, на смену которым придут "плюсовые" температуры. В то же время, осадки останутся и регионы продолжит заметать снегом.

В частности, в четверг, 27 января, он будет наблюдаться в западных регионах, прогнозируют синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Температура воздуха днем будет -1...+1, ночью до -7 градусов. Ветер преимущественно западный 7-12 м/с.

В северных областях будет прохладнее. Днем столбики термометров опустятся до -7 градусов Цельсия, а ночью -13. Также ожидается снег и мокрый снег.

Морозно в ночные часы будет и в восточных регионах – до -13, днем – до -8, однако осадков не прогнозируется. Будет держаться облачная погода.

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Также в Запорожской области ночью ожидается мороз до -10, в остальных южных регионах он будет слабее – до -7. Днем -1...-3 градуса по Цельсию.

Уже 28 января потепление придет в западные области, где днем воздух прогреется до +1, ночью тоже будет держаться на уровне -1...+1. Там будет идти мокрый снег.

На востоке страны морозы будут держаться на уровне -7...-13 ночью и -1...-4 днем, регионы также заметет снегом, как и север Украины. Обойдет он только Винницкую, Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. На юге страны столбики термометров поднимутся до +4 дней и покажут -1...-5 ночью.

В субботу, 29 января, западные, центральные, а также часть северных и южных областей ожидают прояснения. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха до +3 днем и -3+2 ночью.

Однако снег и мокрый снег будут проходить в восточных областях, а также на Черниговщине, Сумщине, Херсонщине и Запорожье. Температура воздуха там тоже будет держаться на уровне -1+2 днем и до -4 ночью.

В воскресенье, 30 января, снег и мокрый снег с дождем покроют практически всю территорию Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Температура воздуха будет составлять -1+2 днем, в Закарпатье до +4. Ночью столбики термометров опустятся до -6.

Напомним, по данным портала Sinoptik в ближайшие пять дней, с 26 по 30 января, в Киеве ожидается облачная погода. Температура воздуха в среднем будет 0…+1. До конца недели синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем.

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