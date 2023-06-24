Дожди с грозами и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 июня

В субботу, 24 июня, погода в Украине будет в основном дождливой, ожидается переменная облачность. Непогода сегодня обойдет стороной лишь юг страны.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Так, осадков не будет в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Сухо будет и в Крыму.

В западных областях синоптики прогнозируют умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью дожди будут значительными. В остальных регионах днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться от 15 до 20 тепла. Днем ожидается жара от 27 до 32 градусов по Цельсию, а в западных областях будет прохладнее – 19-24 тепла.

В Киевской области ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью 15-20 градусов, а днем 27-32 тепла. В Киеве ночью от 17 до 19 по Цельсию, а днем потеплеет до 28-30 градусов.

Отметим, что в западных областях было объявлено предупреждение из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с, а также значительных дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким без значительных осадков. Июнь оказался достаточно переменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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