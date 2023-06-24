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Дожди с грозами и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 июня

София Закревская
Жизнь
1 минута
651
Дожди с грозами и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 июня

В субботу, 24 июня, погода в Украине будет в основном дождливой, ожидается переменная облачность. Непогода сегодня обойдет стороной лишь юг страны.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Так, осадков не будет в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Сухо будет и в Крыму.

В западных областях синоптики прогнозируют умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью дожди будут значительными. В остальных регионах днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться от 15 до 20 тепла. Днем ожидается жара от 27 до 32 градусов по Цельсию, а в западных областях будет прохладнее – 19-24 тепла.

В Киевской области ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью 15-20 градусов, а днем 27-32 тепла. В Киеве ночью от 17 до 19 по Цельсию, а днем потеплеет до 28-30 градусов.

Дожди с грозами и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 июня

Отметим, что в западных областях было объявлено предупреждение из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с, а также значительных дождей.

Дожди с грозами и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 24 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким без значительных осадков. Июнь оказался достаточно переменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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