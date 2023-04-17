Дожди пройдут только в части Украины: синоптики обновили прогноз на начало недели. Карта
Погода в Украине в понедельник, 17 апреля, будет прохладной и в некоторых областях пасмурной и влажной. Осадки еще не покинут западные и южные регионы страны, а также Киевскую область.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. На Приазовье синоптики предусматривают порывы ветра до 12 метров в секунду, а на Закарпатье возможны грозы.
Температура воздуха по Украине в понедельник будет колебаться от +10 до +18 градусов днем.
Так, в западных регионах стоит ожидать небольшие дожди, в Закарпатской области с грозами. Температура воздуха днем +10...+13, ночью +8..+6. В Закарпатье будет немного теплее – днем +16..+18, ночью до +9.
На севере и в центре без осадков (небольшие дожди возможны только ночью в Киевской и Винницкой областях). Столбики термометров будут показывать +13..+15 градусов днем и +9..+5 ночью.
На востоке Украины будет солнечно, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем +13...+16, ночью от 0 до +5.
В Николаевской, Херсонской и Одесской областях и в Крыму пройдут дожди. Температура на юге днем +12...+14, ночью +10...+5. В Крыму будет до +18 днем и +7…5 градусов ночью.
В Киеве и области 17 апреля облачно с прояснениями. В Киевской области ночью местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +4..+9, днем +11..+16. В Киеве ночью +6..+8, днем +12..+14.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что значительное тепло украинцы смогут ощутить уже во вторник, 18 апреля. При этом она отметила, что дожди пока не прекратятся.
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