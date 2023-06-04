Дожди отступят: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье. Карта

В воскресенье, 4 июня, погода в Украине будет не жаркой, а дожди наконец-то отступят – осадков сегодня не ожидается ни в одной из областей. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Теплее всего в воскресенье будет в южных регионах, а также на Закарпатье.

Температура воздуха по Украине ночью будет колебаться от 4 до 9 тепла, а в южной, юго-восточной части страны и на Закарпатье – от 9 до 14 по Цельсию. Днем потеплеет до 17-22 градусов, а на юге и Закарпатье воздух прогреется до +25.

"Ветер северо-восточный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, ночью на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Киевской области сегодня тоже переменная облачность, осадков в регионе не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет 4-9 градусов тепла, а днем 17-22 по Цельсию. В Киеве ночью от 7 до 9 с отметкой "плюс", а днем 18-20 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в выходные, 3 и 4 июня, температура воздуха в Украине снизится из-за холодного атмосферного фронта. На большинстве территории Украины столбики термометров опустятся до +18+22 градусов, дожди задержатся только в центральных регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!