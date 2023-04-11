Дожди начнут покидать Украину: синоптики рассказали, где во вторник будет сухая погода. Карта

Погода в Украине во вторник, 11 апреля, будет пасмурной и в некоторых регионах влажной. Дожди отступят со значительной территории страны, но на юге и на востоке еще возможны небольшие осадки и порывы ветра.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. Как отмечается, температура воздуха в Украине будет днем колебаться от +12 до +17, в Карпатах ночью возможны незначительные морозы.

Так, в западных областях государства 11 апреля ожидается солнце, облачность предусматривают только на Закарпатье и в Черновицкой области. Температура на западе днем +13...+15, а в ночное время от +5 до +2.

На севере страны сухо и солнечно. Столбики термометров будут показывать днем +14..+16 градусов, ночью от +4 до +6. В восточных областях возможны дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура днем от +14 до +17 градусов, а ночью +7..+5. Небольшие осадки также возможны в центральных областях – в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях. Днем в центре от +11 до +15 градусов, ночью будет +6..+9.

Пасмурно и влажно также будет в Херсонской, Одесской и Николаевской областях и на полуострове Крым. Температура воздуха днем +10...+13, а в Крыму до +15 градусов. Ночью синоптики предполагают на юге +9..+7.

В столичном регионе 11 апреля прогнозируется облачность с прояснениями, без существенных осадков. В Киевской области температура ночью +3..+8 градусов, днем +12..+17. В Киеве ночью +4..+6, днем +13..+15.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на Пасху, 16 апреля, будет сухой и малооблачной. Синоптики предполагают, что температура воздуха может подняться до +17 градусов.

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