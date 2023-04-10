Какой погоды ждать на Пасху: синоптики приятно удивили прогнозом

Погода в Украине на Пасху, 16 апреля, будет сухой и малооблачной. Синоптики предполагают, что температура воздуха может подняться до +17 градусов.

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При этом небольшие осадки возможны только в западных областях. Так, по данным синоптика Станислава Щедрина, до 15 апреля погода по всей территории Украины будет прохладной, а также возможны дожди, передает издание "Радио Трек".

А уже в воскресенье погода улучшится, считает синоптик. По его словам, температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов днем. Будет преобладать сухая погода, впрочем местами возможны дожди с грозами.

В то же время 17-18 апреля, согласно прогнозу Щедрина, можно ожидать резкое потепление с повышением температуры.

Народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram отметила, что на Пасху в Украине ночью ожидается +5..+9 градусов, а днем +9..+12 градусов. Дожди, по ее данным, более вероятны только в западных областях.

Синоптик Игорь Кибальчич также подготовил прогноз погоды на Пасху в Украине. По его словам, 15-16 апреля погодные условия будут определять гребень антициклона с севера. Существенных осадков не предполагается.

Температура воздуха ночью будет +3..+8 градусов, а днем +11..+16. В то же время на севере Левобережья ночью прогнозируется до +5 градусов, а днем +8..+13.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительные заморозки и резкое похолодание синоптики не прогнозируют. В апреле будет меньше солнечных дней, чем в марте, а средняя температура составит +13 днем и до +6 ночью.

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