Дожди и заморозки: синоптики озвучили неприятный прогноз погоды для Украины

В воскресенье, 30 апреля, погода в Украине значительно ухудшится. В большинстве областей синоптики прогнозируют дожди и заморозки.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Завтра по всей стране ожидается переменная облачность.

Умеренные осадки ожидаются в южных, восточных, большинстве центральных областей. Местами сильные дожди прогнозируются в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

На остальной территории без осадков. Хотя небольшой дождь днем может пойти в Закарпатье и в Карпатах.

Температура воздуха ночью по стране ожидается на уровне +5…+10 градусов, а днем – +10…+15.

В западных областях, северных, а также в Винницкой и Хмельницкой областях прогнозируются заморозки. В частности, температура упадет до 0… -5 градусов. Однако днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Ветер ожидается переменных направлений, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с.

Следует отметить, что в Карпаты в конце второго месяца весны вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван Черногорский нынче бушует метель.

На этой неделе река Десна на Черниговщине выходит на свой пик весеннего половодья. Поэтому Чернигов уже начал постепенно идти под воду по мере повышения ее уровня в реке.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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