Дожди, грозы и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на предстоящую неделю в Украине. Карта

В понедельник, 9 мая, в Украине в большинстве областей ожидается пасмурная и дождливая погода. На Прикарпатье, юге, частично центральной части страны и востоке даже обещают грозы.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Южный ветер достигнет шквальных порывов до 20 м/сек.

"Температура ночью 6-11°; днем 14-19°, в южных, восточных областях и Закарпатье 20-24°", – указано в сообщении.

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В Киеве будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем составит +16..+18, а ночью упадет до +8. Однако метеорологи предупреждают о необычном для мая явлении ближе к утру 10 мая: заморозки на дорогах.

В связи с этим будет обозначен "желтый" уровень опасности. Водителей настоятельно просят не превышать скорости на трассах и соблюдать все правила автомобильного движения.

Ранее OBOZREVATEL передавал прогнозы синоптиков на ближайшее лето. Оно будет довольно жарким, но зной и горячий воздух придут в Украину не сразу.