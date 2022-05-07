Киев ждет засушливое лето: синоптики рассказали, когда начнется настоящая жара

Вопреки войне и напастям украинцы с неутомимым предвкушением ожидают лета, которое, не исключено, станет сезоном нашей общей победы. Между тем синоптики прогнозируют в Киеве настоящую жару, что может стать очередным испытанием для жителей столицы.

Впрочем, засушливость и 30-градусная жара наступят не сразу. Об этом свидетельствуют данные метеорологов на Wisemeteo.

Так, до середины июня в столице будет держаться вполне сносная температура до 27 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки и пасмурные будни.

А вот с июля воздух буквально раскалится и киевлянам придется что называется попотеть, причем совсем не в фигуральном смысле. Температура воздуха днем составит 28-33 градуса, "передышку" можно будет получить только ночью: температура после заката солнца будет падать до 14 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы выехавших на время боевых действий, повременить с возвращением до специального распоряжения муниципалитета. Сейчас это небезопасно.