Дожди, грозы и туман: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Видео

В Украину снова возвращаются дожди. Так, в большинстве западных, северных и южных регионах ожидается ухудшение погоды – ливни и грозы.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Погода нормализуется к четвергу.

Ночью и утром 20 июня в Карпатах и на Прикарпатье прогнозируется туман. Ветер преимущественно северо-западный, в южной части – северо-восточный, скоростью 5-10 м/с.

По данным синоптиков, днем ожидается +23...+28°. А в центральных областях – +25...+30.

В четверг погода улучшится, но температура останется такой же.

В пятницу в западных областях ожидаются грозовые дожди. Температура ночью будет в диапазоне +12...+17, днем – +23...+28.

На остальной территории без осадков, лишь днем в северных местах кратковременные дожди, грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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