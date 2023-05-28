Дожди, грозы и температура до +26: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 28 мая

В воскресенье, 28 мая, погода в Украине будет по-настоящему весенней. Сегодня будет достаточно тепло, а местами ожидаются кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Синоптики обещают в этот день переменную облачность.

На юге, востоке, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях время от времени будет идти дождь, местами возможны грозы. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

Температура воздуха в северных и западных регионах ночью будет колебаться от 6 до 11 тепла, а днем воздух прогреется до 18-23 градусов с отметкой "плюс". В остальных областях ночью от 11 до 16 градусов по Цельсию, а днем будет 21-26 градусов тепла.

В Киевской области в воскресенье тоже будет переменная облачность, осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха по области ночью будет от 6 до 11 тепла, а днем 18-23 градуса по Цельсию. В Киеве же ночью будет около 10 градусов, а днем 20-22 с отметкой "плюс".

Кроме того, следует учитывать, что 28-30 мая в западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой), северных, Винницкой и Черкасской областях и в Киеве будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти во всех регионах нашей страны начало июня ознаменуется дождями. Существенного повышения температуры ждать пока не стоит, наоборот, вместе с осадками в некоторых областях Украины ожидается существенное похолодание.

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