Дождь с мокрым снегом и опасность лавин: прогноз погоды на воскресенье в Украине

В воскресенье, 12 марта, в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха даже в ночное время будет плюсовой, лишь местами ожидаются небольшие заморозки.

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В то же время по Украине 12 марта прогнозируются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди с мокрым снегом в последний день недели ожидаются в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также кратковременные дожди возможны на востоке. В остальных регионах нашей страны будет переменная облачность.

В Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня столбики термометров поднимутся до 8-11 градусов тепла. Около +10 градусов также ожидается в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Немного прохладнее будет в центральной части Украины. На Кировоградщине, Черкасчине и Полтавщине в течение дня будет 4-6 градусов тепла. Осадков в этих регионах синоптики не прогнозируют.

На западе Украины 12 марта будет переменная облачность. Ночью температура может опуститься до нуля, а в течение для будет колебаться от +3 до +7. На Закарпатье в ночное время возможны заморозки до -2 градусов.

В столице Украины в воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров будут показывать 3-5 градусов тепла. Также Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Карпатах 12 марта сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Опасно будет на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Синоптики предупреждают, что возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. В связи с этим туристов призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. Отмечается, что в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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