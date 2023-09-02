'Дорога ложка к обеду': как заменить на украинском

Мало что может так обогатить речь и сделать ее остроумной и образной, как меткое использование народных выражений, фразеологизмов, таких как пословицы и поговорки. Но при переходе на другой язык, скажем, с русского на украинский, это средство выразительности теряется – прямой перевод не срабатывает.

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Помочь тем, кто переходит на украинский, сделать свой язык более выразительным, решил языковед Александр Авраменко. Для примера он взял пословицу "дорога ложка к обеду".

Чтобы точнее подобрать украинский аналог, нужно сначала выяснить значение фразеологизма. Он указывает на своевременность действий. Ведь ложка действительно не очень нужна в те периоды, когда не время есть. В основном эта пословица используется, чтобы упрекнуть опоздавшего с какими-то действиями. К примеру того, кто пришел помогать, когда другие уже закончили работу, о которой договаривались.

Украинский язык, по словам Авраменко, имеет несколько соответствий для этой пословицы:

До обіду ложка, а після – не треба;

Невчас дає хліба густо, коли зубів пусто;

Дороге яйце до Великодня;

Дорога крашанка до Великодня.

Последние два варианта языковед назвал наиболее яркими, по своему вкусу. Хотя все перечисленные варианты равноправны и их можно использовать на свое усмотрение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подобрать украинский аналог к фразеологизму "не по себе".

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