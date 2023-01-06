Грязь остается: названа распространенная ошибка всех хозяек в уборке

Независимо от того, насколько качественные чистящие средства вы используете, одна распространенная ошибка может свести весь процесс уборки на нет. Если просто побрызгать очиститель – он не всегда подействует.

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Эксперт по уборке Мелисса Мейкер на YouTube-канале Clean My Space объяснила, как правильно пользоваться очистительными средствами. Важно помнить основное правило: чтобы средство помогло, ему нужно дать время.

Дезинфекция

При использовании дезинфицирующего продукта следует оставить очищающее средство на влажной поверхности от двух до десяти минут.

"Вам нужно применить правильный продукт, чтобы справиться с грязью. Но не стоит забывать о том, что если просто распылить продукт, он не может подействовать мгновенно, ему нужно время выдержки", - пояснила Мейкер.

Удаление пятен

Если на одежде есть устаревшие пятна, недостаточно будет просто залить отбеливателем и бросить в стиральную машинку.

Эксперты советуют тщательно втереть средство в ткань и только потом приступать к стирке.

То же касается кухонных пятен, жирной духовки или грязных сковород.

Распылите очиститель на поверхность и дайте ему время. Уже через десять минут вы сможете легко вытереть грязь, не прилагая особых усилий.

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