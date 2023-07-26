Дом будет как оаза: какие комнатные цветы поглощают тепло и делают комнату свежей

Летняя жара плохо влияет на наше самочувствие и мы ищем разные способы, чтобы от нее избавиться. Некоторые комнатные цветы могут не только создать уют в доме, но и сохранить прохладу.

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Но нужно правильно ухаживать за такими вазонами, чтобы они эффективно боролись с жарой. OBOZREVATEL собрал список растений, которые помогут охладить комнату естественным путём.

Алое вера

Кроме того, что это растение известно своими лечебными свойствами, оно еще и выделяет большое количество кислорода, что способствует понижению температуры. Вазон наполнит дом свежестью и чистотой. Он не нуждается в особом уходе, но нужно время от времени очищать листья от пыли, чтобы они могли лучше поглощать тепло.

Пальма арека

Арека родом из Мадагаскара, она украсит вашу квартиру и снизит температуру. Это комнатное растение выделяет большое количество кислорода и увлажняет воздух. Она также поглощает углекислый газ и токсины. Пальму лучше поставить на солнечном месте.

Каучуковое дерево

Это комнатное растение поглощает токсичные вещества и защищает окружающую среду в помещении от аллергенов. Дерево помогает регулировать температуру и поддерживает влажность воздуха. Оно устойчиво к болезням, поэтому не требует особого ухода.

Рео (лодка Моисея)

Это декоративное растение впитывает лишнюю влагу, помогая нормализовать температуру в доме. Поставьте Рео в затененное место, чтобы на растение не попадал прямой солнечный свет. Регулярно протирайте листья от пыли и грязи, чтобы избежать появления грибка.

Бостонский папоротник

Это растение требует особого ухода, его нужно обильно поливать и сажать в большой горшок, чтобы было достаточно места. Папоротник способен очищать воздух и регулировать влажность в комнате.

Китайская пальма

Эта пальма с листьями в форме веера известна своей способностью очищать воздух от токсичных веществ. Растение также помогает поддерживать приятную температуру в помещении.

Сансвиерия

Растение также известно как язык тигров или тещин язык. Этот вазон вынослив и не требует особого ухода. Как и алоэ вера, он очищает воздух и регулирует температуру дома.

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