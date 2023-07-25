Дома будет как на отдыхе: какие тропические растения можно посадить в квартире

Тропические растения привередливы, потому что привыкли к влажному и теплому климату. Хозяйки, которые любят экзотические вазоны, могут посадить их в квартире, но они нуждаются в особом уходе.

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Поэтому следует ставить такие цветы в правильном месте и вовремя поливать их. OBOZREVATEL собрал список самых популярных тропических растений и узнал, как за ними ухаживать.

Фикус Бенджамина (Плачущий инжир)

Вазон получил свое название из-за стройных, наклоненных ветвей и темно-зеленых опущенных листьев, которые якобы плачут. Это популярное комнатное растение, потому что оно может жить более 20 лет. Фикус родом из Азии и Австралии. Это дерево быстро растет, его нужно часто пересаживать в больший горшок. Но будьте осторожны, потому что растение токсичное для людей и животных, его сок может раздражать кожу.

Алое вера

Существует более 500 разновидностей этого растения и именно алоэ вера является самым популярным. Прозрачный гель обладает лечебными свойствами, он действует как противовоспалительное средство, им лечат порезы, раны и ожоги. Алоэ вера лучше ставить на солнечном месте и не часто поливать вазон.

Ховея Форстера (пальма Кентия)

Пальму Кентия тяжело размножать, потому она стоит дорого. Это колючее растение не требует особого ухода, оно отлично чувствует себя при недостаточном освещении и с небольшим количеством воды.

Кордилина

Вазон похож на пальму и имеет зеленую и розовую окраску, проходящую вдоль листьев. Кордилина нуждается в высоком уровне влаги, дождевой и дистиллированной воде. Корни у растения мощные, толстые, в разрезе белого цвета. В комнатных условиях вазон редко вырастает более полутора метров в высоту.

Лилия мира (спатифиллум)

Такое растение нужно ставить на солнечное место. Лилию не трудно выращивать, она имеет белые цветы и глянцевые зеленые листья и может вырастать до метра в высоту. Есть разные виды мирных лилий, хотя все они имеют очень схожие свойства, требования и уход. Основными чертами, которые меняются между сортами, являются цвета цветов и внешний вид листьев.

Филодендрон

Три главных признака растения – это большие листья, насыщенный зеленый оттенок и глянцевый блеск. Это неприхотливый вазон, который может расти вьюнком или стелиться. Им можно украсить стены или окна. Частота полива филодендрона зависит от того, сколько света получает растение, но в среднем – раз в одну-две недели.

Аглаонема (китайская вечнозеленая)

Растение имеет большие овальные глянцевые листья с короткими разноцветными стеблями. Это выносливый вазон, который легко выращивать, потому что он подстраивается под все условия в комнате. Аглаонема имеет маленькие белые цветы, цветущие в апреле или августе.

Диффенбахия (немой камыш)

Такое растение токсичное и может быть опасным для людей и домашних животных. Но оно широко распространено среди домашних растений. Диффенбахия родом из Южной Америки, а именно из Карибского бассейна, и лучше растет в условиях высокой влажности и рассеянной тени. На листьях есть белые пятна, что делает растение привлекательным.

Монстера деликатесная

Монстера принадлежит к семейству филодендронов, имеет сердцевидные листья, которые расщепляются по периметру. Растение неприхотливое, но требует регулярного увлажнения и горшок с несколькими дренажными отверстиями, чтобы вода не задерживалась.

Шефлер древовидный

Вазон может приспособиться к разным условиям роста, поэтому он неприхотлив. Листья овальные и опускаются вниз, что создает форму зонтика. Растение требует непрямого света, влажности, тепла и хорошо дренированной земли (почва, позволяющая стекать воде с умеренной скоростью).

Стрелиция (райская птица)

Растение названо в честь летящей птицы, она имеет длинные листья и яркие цветы. Это интересное растение вырастает до высоты и ширины 1,5 м. Стрелию можно оставить на улице в теплое время года, и перенести в помещение, когда температура начинает падать. При правильном уходе стрелиция может вырасти до одного метра в высоту.

Асплениум нидус (папоротник "птичье гнездо")

Листья папоротника имеют форму похожую на корону. Растение нуждается в высокой влажности, но его нужно держать подальше от прямых солнечных лучей. Потому что свет может сжечь ярко-зеленые листья. Обычно папоротник выращивают только в помещении, поскольку он чувствительный к морозам.

Сансевиерия

Волнистые зеленые листья покрыты желтыми или кремовыми прожилками, как у змеи. Растение устойчивое и неприхотливое в выращивании. Хорошо растет в слегка затененном месте или при ярком, но рассеянном свете. В холодное время года следует поливать растение меньше, чем летом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно чистить листья комнатных цветов от пыли и грязи, чтобы не повредить растению.

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