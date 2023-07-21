Дом будет блестеть, а вы сэкономите время: горничная поделилась секретами уборки

Желание справиться с уборкой побыстрее можно понять – это не самое приятное и не самое интересное занятие на свете. И никто не знает больше лайфхаков, как сократить продолжительность уборки, чем гостиничная горничная или профессиональный клинер.

Видео дня

Пользовательница TikTok Мишель под псевдонимом Maid By Nature (@madebynature) работает в этой сфере и щедро делится секретами профессии с подписчиками. В одном из роликов она продемонстрировала свои любимые приемы, которые помогают сэкономить именно время. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Протирание шкафов шваброй

Плоская швабра поможет быстро очистить фасады шкафов, а также стены и другие свободные вертикальные поверхности. Все, что останется, это отдельно протереть ручки. Но лучше держать для этих работ особую швабру – не использовать ту же, какую вы моете пол.

Кувшин без носика для высоких участков

Не все высокие места на стенах в ванной можно промыть из душа. А у некоторых душа нет вообще. Так что промывать такие участки без его помощи можно из кувшина без носика. Просто прижимаете кувшин к стене и аккуратно выливаете воду, чтобы она широким потоком стекала вниз.

Щетка с длинной ручкой для щелей

Перед, как попылесосить в комнате, пройдитесь тонкой щеткой на длинной ручке по всем углам и щелям. Это поможет вымести оттуда грязь, которую останется легко собрать пылесосом.

Липкий ролик для абажуров

Гладкие абажуры торшеров или бра, например текстильные, можно легко чистить от пыли, если использовать липкий ролик для одежды. Просто пройдитесь инструментом по всему периметру, и он соберет даже самые маленькие частицы грязи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти местах в доме, которые все забывают убирать.

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