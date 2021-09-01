Документы в ЗАГС можно будет подать через Дію: Минюст запустил пилотный проект

Кабинет министров Украины запустил пилотный проект, позволяющий упростить процедуру подачи заявления в ЗАГС. Теперь желающие изменить свое гражданское положение могут сделать это через приложение Дія.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства. Также приложение позволяет оплачивать административный сбор в удаленном режиме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Например, заявление о желании пожениться теперь можно подавать онлайн. Мы это делаем в рамках проекта о расширении электронных услуг и упразднении бумажного формата. Он позволит взаимодействовать нашим гражданам с государством максимально комфортно и без лишних задержек", – заметил Шмыгаль.

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Напомним, что в Украине с 23 августа вступил в сиду закон об электронных паспортах. Это позволит украинцам получить ряд преимуществ, включая защиту от утери или подделки документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минцифры готовят грандиозный проект, который позволит пенсионерам получать узнавать о начислениях и получать их, используя приложение Дія.