Добавьте всего одну спичку: тяжелая головоломка для людей с высоким IQ

Головоломки со спичками не развивают не только логику, но и образное мышление, ведь заставляют одновременно считать и думать о том, как изменить изображение, чтобы получить правильный ответ. Они считаются одними из самых сложных и интересных среди подобных игровых задач.

OBOZ.UA публикует новую такую задачу. Чтобы решить ее, нужно исправить уравнение 9-0=3, добавив всего одну спичку.

Ограничений во времени у таких головоломок нет, ведь их смысл именно в том, чтобы хорошо обдумать все возможные математические и визуальные варианты решения и найти среди них единственный правильный. Это помогает развить аналитическое мышление, а оно, как известно, не любит спешки.

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Конкретно эта задание относится к среднему уровню сложности, хотя на первый взгляд выглядит очень непростым. Чтобы дать на него правильный ответ, понадобится как следует подумать, какое скрытое правило даст ключ к решению задачи.

Подобные игры опираются на знание базовой арифметики. Усложняет всю необходимость найти визуальное решение. Поэтому внимательно посмотрите на картинку и подумайте, как можно добавить к ней всего одну спичку, чтобы неправильное уравнение 9-0=3 стало верным. На самом деле, арифметически ответ очень прост, но важно опираться на свое умение работать с визуальными образами, чтобы найти правильное решение.

Если вы все еще не справитесь с головоломкой, ниже мы приводим ее решение. Чтобы исправить уравнение, нужно из тройки после знака "=" сделать девятку с помощью всего одной спички.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу по поиску лишнего числа на картинке.

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