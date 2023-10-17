Головоломка для людей с высоким IQ: найдите лишнее число

Хороший способ заставить свой мозг работать и использовать аналитическое и логическое мышление – это решение головоломок. На первый взгляд, это простые задачки, которые по силам даже детям, но они направлены на то, чтобы запутать и обмануть наше зрение и мозг.

Издание Freshers Live опубликовало интересную головоломку, которую смогут решить только люди с высоким уровнем IQ. Найдите ответ менее чем за 20 секунд.

На картинке изображено число 899, но вам нужно найти 869. Сложная задача заставит напрячь свое зрение и мозг.

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Головоломки – это полезный способ провести время, например, когда вы стоите в пробке или ждете кого-то. Регулярно решайте такие задачи, чтобы натренировать аналитические и когнитивные способности. Это положительно повлияет на работу вашего мозга и позволит находить нестандартные решения в различных ситуациях.

Если вы не смогли найти нужное число, ответ обведен на картинке ниже.

Не огорчайтесь, уделяйте больше времени для интересных задач и вам будут по силам самые хитрые оптические иллюзии. Главное не сдаваться, а пробовать искать разные пути.

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