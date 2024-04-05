Добавьте экзотики на подоконнике: как вырастить киви из семян

Киви – это экзотический плод, произрастающий на плетистом растении, родиной которого является Китай. И если в открытом грунте растение в нашем климате приживается плохо, то вырастить его на подоконнике и даже заставить плодоносить вполне реально.

OBOZ.UA поинтересовался, как вырастить киви из семян. Да, это потребует определенных усилий, но результат их полностью оправдает.

Поскольку для опыления и плодоношения киви нужны мужские и женские лианы, то выращивать лучше сразу несколько саженцев. Первые плоды растение даст лет через 5-6, так что придется набраться терпения.

Чтобы получить подходящие для высадки семена, приобретите спелый плод киви и разрежьте его пополам. Аккуратно извлеките мякоть ложкой и разомните ее в пюре. Полученное пюре процедите через несколько слоев марли, затем выберите из остатков семена и промойте их водой. Разложите семена на бумажной салфетке и дайте высохнуть при комнатной температуре.

Проращивать киви можно на влажном ватном диске или сложенном в несколько слоев бумажном полотенце. Уложите материал, который послужит субстратом, в неглубокий сосуд и обработайте его водой из пульверизатора. Он должен быть влажным, а не мокрым. Далее выложите сверху семена на определенном расстоянии друг от друга и накройте сосуд пищевой пленкой. Через пару недель появятся ростки. С этого момента киви пора переносить в грунт.

Можно прорастить киви и в земле, для этого нужно обеспечить семенам почву низкой кислотности. Идеально подойдет готовая смесь для цветущих лиан, которую можно приобрести в цветочном магазине. Если захотите приготовить субстрат самостоятельно, смешайте перегной, песок, листовую и дерновую землю, а также торф в равных количествах и предварительно прокалите смесь в духовке, чтобы простерилизовать его.

Готовый субстрат засыпьте в небольшие стаканчики или в просторный контейнер для нескольких ростков. На него аккуратно уложите семена, слегка заверните их землей, увлажните субстрат водой и спрячьте под пленку. Парник должен стоять в светлом и теплом месте. Поливайте его методом распыления воды из пульверизатора и не забывайте стряхивать с пленки конденсат, чтобы семена не загнили.

Когда появятся ростки, парник можно будет снять. Лучше делать это постепенно, сначала раскрывая киви на пару часов и увеличивая это время, пока растение не сможет находиться на открытом воздухе постоянно.

Поливать побеги киви нужно мягкой отстоянной или отфильтрованной водой. Следите за тем, чтобы не случалось перелива ростков. И берегите их от прямых солнечных лучей – света растению должно быть достаточно, но он должен быть рассеянным.

Когда молодые киви достигнут 8-10 см в высоту, приходит время рассаживать их в отдельные горшки. Размещать их лучше на южной стороне – лианам требуется как можно больше света. Оптимальными условиями содержания станут отапливаемая лоджия или веранда. И не забудьте об опоре, по которой растение будет плестись вверх.

Подкармливать киви можно универсальными удобрениями, внося их в соответствии с инструкцией. Лучше всего выращивать лиану под фитолампой, с помощью которой обеспечивать ей длинный световой день. Чтобы стимулировать растение ветвиться, его можно периодически прищипывать сверху.

Поскольку киви достаточно привлекательно для вредителей, держать его лучше отдельно от других комнатных растений. Также важно регулярно осматривать растение на предмет появления симптомов заболеваний. Если же вы хотите собрать собственный урожай экзотических фруктов, не забудьте дать лиане доступ насекомым-опылителям.

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