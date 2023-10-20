Добавляют уюта в доме: какие комнатные цветы цветут весь год

Живые цветы зимой способны хорошо поднять настроение. Но букет простоит всего несколько дней и будет стоить дорого. А вот цветущее комнатное растение обойдется вам, как один букет, а цвести будет минимум неделю, а некоторые виды еще и несколько раз в год без привязки к сезону.

Именно о таких растениях рассказывает OBOZ.UA. В зависимости от ухода они распускаются раз в 2-3 месяца и некоторые цветут по несколько недель подряд.

Сенполия

Узамбарская фиалка или сенполия приобрела такую безумную популярность именно из-за своего удивительного цветения, которое происходит несколько раз в год и длится неделями. Любители вывели массу гибридов с цветами разных окрасок и форм, а еще за ней относительно легко ухаживать. В первую очередь понадобится небольшой и неглубокий горшок, в котором корневая система растения разместится очень плотно – по диаметру он должен быть несколько меньше, чем розетка листьев фиалки. Света растение любит получать многое, но ни в коем случае не прямого. И полив ей нужен осторожный – вода не должна попадать на листья, поэтому удобным методом называют внесение воды через поддон.

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Бегония

Выращивать растение можно и дома в горшках, и в открытом грунте – в любом случае за уход она отблагодарит обильным цветением. В теплом доме появление цветов бегонии не зависит от времени года. Бегония любит большое количество непрямого солнечного света, достаточно влажный (в районе 60%) воздух и регулярный но умеренный полив.

Гусмания

Родственница кактусов и ананасов поражает необычным цветением и яркими красками цветов. Для хорошего самочувствия ей нужен влажный воздух и много непрямого солнечного света. В идеале цветок нужно как можно чаще опрыскивать отстоявшейся водой. Цвести такое растение будет вплоть до 6 месяцев без перерыва. Однако после этого розетка, давшая цветок, отмирает.

Пеларгония

Калачики, или пеларгония относятся к семье гераниевых – одной из наиболее декоративных групп комнатных растений. Летом она хорошо чувствует себя на солнце, зимой для цветения нуждается в прохладе. Держать ее можно и в сухих помещениях, в сильной влажности растение не нуждается. А для цветения ей требуется регулярное внесение подпитки, умеренный полив и много света.

Пентас

Растение происходит из тропиков, поэтому и цветение имеет соответственное. Звездообразные цветы пентаса могут быть красными, белыми, розовыми, сиреневыми и иметь массу оттенков. Цвести он любит именно в зимний сезон, хотя может распуститься и в другие месяцы. Чтобы получить пышное цветение, растению нужно обеспечить обилие яркого света и регулярный полив. Опрыскивание цветка не обязательно, но растение на него реагирует очень хорошо.

Бальзамин

Добиться ярких цветов от бальзамина сможет даже неопытный садовник, ведь это растение весьма неприхотливо. Оно достаточно устойчиво к разным температурам, но любит большое количество непрямого солнечного света. Ему нравится обильный полив, но вносить воду нужно, когда верхний слой почвы в горшке просохнет примерно на 2 см. И не забудьте о хорошем дренаже, чтобы под растением не застаивалась вода.

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