До речі чи доречі: как правильно писать на украинском

Украинский язык уникален и очень мелодичен, но совсем не прост. В нем столько нюансов и спорных моментов, даже носители не редко совершают ошибки.

Одним из таких непонятных для многих вопросов является написание слов "до речі" или "доречі". К счастью, ресурс Stack Exchange помог разобраться в этом вопросе.

На самом деле вопрос о том, как правильно писать: до речі чи доречі, довольно сложный, ведь даже словари противоречат друг другу.

Например, в академическом толковом словаре это слово употребляется отдельно в любом случае. И как наречие, и как вставное слово.

Наречие в значении уместно

На море лягав туман, і це було дуже до речі;

Він мало їв і на питання давав не до речі відповідь.

Вставное слово для обозначения беглого замечания или дополнения

Хочу себе потішити, що літом буде нам краще і ще заспіваємо з Вами разом у Криворівні. До речі: коли Ви збираєтеся туди?

Директор ходив, похитуючись і припадаючи то на одну, то на другу ногу, як моряк, — до речі, він і був колись моряком.

В то же время словарь Гринченко предлагает только вариант написания этого слова вместе.

Однако эти разногласия не являются поводом отчаиваться и писать так, как удобно, ведь в украинском языке есть правило, идеально подходящее под этот случай.

Наречные соединения, состоящие из предлога и существительного, и в которых существительное сохраняет свое лексическое значение и грамматическую форму, пишутся отдельно. Особенно это касается тех ситуаций, когда между предлогом и управляемым им существительным можно вставить определение.

То есть "до речі" нужно писать отдельно, поскольку между "до" и "речі" можно без проблем вставить местоимение, прилагательное или числительное".

В то же время прилагательное "доречно" всегда пишется вместе, потому что в украинском языке нет слова "речно".

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