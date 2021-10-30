До минус 6 и туманы: появился прогноз погоды на последний день октября

В воскресенье, 31 октября днем в Украине будет по-осеннему тепло, а первые заморозки настигнут нас уже ночью. Осадков синоптики не предвидят, но утром высокая вероятность густого тумана.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре в Facebook. Ниже всего ночная температура опустится в Луганской области – здесь украинцев может застать -6 градусов.

Преимущественно погода в течение дня будет солнечной по всей Украине. В западных регионах установится дневная температура +11... +15. Но теплей всего будет в Крыму: здесь воздух нагреется до +16, а ночью остынет до +5.

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В Киеве погода не будет существенно отличаться от других частей Украины. В центральных областях и столице днем ожидается до +13 градусов, а ночью - до -2. Утром на центр опустится туман, но ближе к полудню он полностью развеется, уступив дорогу солнцу.

Метеорологи обещают ощутимый ветер по всей Украине, который принесет антициклон ROSAMUNDE, в 5-10 м/сек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, последние выходные октября запомнятся метеозависимым украинцам магнитными бурями.